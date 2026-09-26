Рюте: Путин се намира в незавидно положение

НАТО е готов да реагира на инциденти със саботажи и дронове в цяла Европа и разполага с планове за справяне с подобни заплахи, заяви генералният секретар Марк Рюте, цитиран от Euronews.

"Русия предприема все повече действия в сферата на киберпространството и други подобни области, но НАТО е готов за това. Разполагаме с всички необходими варианти за реакция... по отношение на хибридните заплахи, за да гарантираме, че оставаме силни“, добави шефът на алианса.

Рюте изтъкна, че нарастващият брой хибридни инциденти в страните от НАТО показва, че руският президент Владимир Путин губи войната в Украйна, която вече навлиза в петата си година.

Положението на Путин

"Положението на Путин е тежко“, каза Рюте, като добави, че Русия не печели войната в Украйна и че гражданите на 32-те страни от НАТО могат да бъдат спокойни.

Той призова членовете на НАТО да окажат "по-голяма подкрепа на Украйна“, ако "наистина искат да дадат сигнал на руснаците по повод всеки хибриден инцидент или хибридна атака“.

"Всички варианти за реакция са налице и ние ще използваме каквото е необходимо“, допълни Рюте.

Изявлението му последва предупреждение от страна на датското разузнаване, направено в четвъртък, за нарастващ риск от руски военни действия срещу страни от НАТО, включително нови хибридни атаки.

Същевременно испански медии съобщиха, че разузнаването на САЩ е предупредило европейските държави за възможна руска операция с дронове, насочена срещу Испания, Франция или Италия.

Европа да поеме водеща роля

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че европейските съюзници трябва да поемат водеща роля в защитата на своя континент, като призова НАТО да се превърне в "истински твърд военен съюз“.

По време на среща на министрите на отбраната на НАТО Хегсет предложи концепцията "НАТО 3.0“, фокусирана върху укрепването на военния капацитет и възпирането на заплахи в Европа.

Коментарите му дойдоха седмици след като Вашингтон уведоми съюзниците си, че вече няма да предоставя определени военни кораби и самолети в случай на нападение срещу членка на НАТО. Сега европейските съюзници и Канада преценяват как да се справят с възникналия недостиг на способности.

"НАТО 3.0 е осъзнаване - в периода след Студената война – че Алиансът трябва да се върне към състоянието на истински твърд военен съюз, разполагащ с реален военен капацитет за възпиране тук, на самия континент, и да поеме водеща роля в конвенционалната отбрана на Европа“, каза Хегсет, цитиран от AR и AFP.

Съгласно член 5 от учредителния договор на НАТО, нападение срещу един член се счита за нападение срещу всички. Тази разпоредба обаче не задължава автоматично съюзниците да предоставят военна помощ.

САЩ, които разполагат с най-големите въоръжени сили в НАТО, се стремят да намалят ролята си в конвенционалната отбрана на Европа. Страната не планира да изтегля ядрените си оръжия, разположени в Европа, които остават ключов елемент от стратегията на НАТО за възпиране.