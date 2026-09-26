Мелания за семейството: Времето става все по-малко

Мелания Тръмп сподели някои редки подробности за отношенията със сина си Барън, като същевременно намекна за нарастващо напрежение помежду им. 56-годишната първа дама гостува в предаването "The Big Money Show“ по телевизия Fox Business, където водещата Тейлър Ригс я попита как успява да отделя време за семейството си въпреки натоварения си график.

Първата дама обаче призна, че не вижда съпруга си или сина си Барън толкова често, колкото би искала. След това тя намекна, че Барън, който в момента учи в Нюйоркския университет, вече не проявява желание да прекарва толкова време с нея.

"Вие сте толкова заета и служител за вдъхновение на младите майки, които се опитват да се справят с всичко - управлявате бизнеси и благотворителни организации, организирате официални държавни вечери и се грижите за семейството“, отбеляза Ригс.

"Все още ли се опитвате да събирате семейството за вечери в неделя или да виждате Барън, когато имате възможност? Какъв съвет бихте дали на майките, които се чувстват претоварени, опитвайки се да се справят с всичко, а в края на деня просто искат да вечерят със семейството си?“, попита водещата.

Мелания обясни, че най-добрият ѝ съвет е времето за семейството да се планира предварително. "Добре е да се планира - винаги е добре, защото всички са толкова заети“, обясни първата дама.

След това Мелания сподели за трудностите да намира време за съпруга си предвид натоварения му график, както и за времето със сина си.

"Съпругът ми работи - понякога е в Овалния кабинет до 21:30 ч. вечерта; чакате ли тогава, за да вечеряте? Не. Той е зает, аз също съм заета“, обяснява Мелания и откровено добавя:

"Времето за семейството става все по-малко и това води до известни лишения, но това е нормално. Тук сме, за да работим, да си вършим работата добре и това е, което има значение. Барън вече е млад мъж, така че понякога може би дори се радва, че аз просто искам да се занимавам със своите неща. И това е напълно нормално“.

Балон за сигурност

Миналия месец се появи информация, че Барън се е изолирал в "балон за сигурност“ – очевидна реакция на политическото насилие, което се засилва около баща му.

"Той не излиза“, заяви по това време пред човек от дългогодишното обкръжение на Тръмп.

"Момчето е доста затворено“, добави втори източник.

Въпреки скорошните твърдения на Мелания, се съобщаваше, че той е прекарал голяма част от лятото с майка си в голф клуба "Тръмп Нешънъл“ в Бедминстър, Ню Джърси.

Последната публична поява на Барън беше през юли в Ню Джърси, на финалния мач от Световното първенство по футбол през 2026 г. между Испания и Аржентина.

През юни той присъства и на двубоите от UFC Freedom 250, проведени на Южната морава на Белия дом.

И двете събития се отличаваха с високо ниво на сигурност за безопасността на присъстващите.