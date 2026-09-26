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Отсрочка: Вучич подава оставка тази неделя

Партията му ще се яви на парламентарни избори

26.09.2026 | 03:35 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Очакванията, че сръбският президент Александър Вучич ще подаде оставка днес, бяха опровергани от самия него.

Според нова информация той ще подаде оставка от поста тази неделя, 27 септември.

“Неделя е натоварен ден. Подавам оставка в неделя вечерта - мисля, че ще бъде около осем часа вечерта“, каза Вучич пред журналисти в Ню Йорк в четвъртък вечерта и добави, че тогава ще обясни и повече.

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Очакваше се Вучич да се оттегли от поста веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН.

Вучич оглавява листата на управляващата "Сръбска прогресивна партия". Ако партията получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващия премиер на Сърбия.

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Сърбия Александър Вучич оставка избори премиер
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