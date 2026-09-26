Отсрочка: Вучич подава оставка тази неделя

Очакванията, че сръбският президент Александър Вучич ще подаде оставка днес, бяха опровергани от самия него.

Според нова информация той ще подаде оставка от поста тази неделя, 27 септември.

“Неделя е натоварен ден. Подавам оставка в неделя вечерта - мисля, че ще бъде около осем часа вечерта“, каза Вучич пред журналисти в Ню Йорк в четвъртък вечерта и добави, че тогава ще обясни и повече.

Очакваше се Вучич да се оттегли от поста веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН.

Вучич оглавява листата на управляващата "Сръбска прогресивна партия". Ако партията получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващия премиер на Сърбия.