Трябва да взимаме отпуска на всеки два месеца, за да намалим стреса

Една дълга отпуска веднъж годишно може и да звучи като мечтания вариант, но ново изследване предлага друга стратегия - по-кратки почивки, разпределени през цялата година.

Според проучване от 2025 г., озаглавено "Maximising Recovery: The Superiority of Frequent Vacations for Well-Being and Performance", отпуск на всеки около два месеца може да помогне за понижаване на стреса, по-добро възстановяване и намаляване на риска от прегаряне.

Има обаче едно важно условие - почивката трябва действително да бъде почивка.

Хората, които успяват да се откъснат психологически от работата и не прекарват отпуската си в имейли, разговори и служебни задачи, се връщат с повече енергия и по-малко усещане за изтощение.

Защо редовната почивка има значение?

Продължителното напрежение в работата постепенно изчерпва както физическите, така и психическите ресурси. Това може да се прояви с по-високи нива на кортизол, умствена умора и емоционално изтощение.

Когато периодите без истинско възстановяване станат твърде дълги, рискът от прегаряне се увеличава, а заедно с него могат да пострадат както здравето, така и продуктивността.

Отпуската прекъсва този цикъл. Дори няколко дни далеч от ежедневните задачи дават възможност на тялото и ума да се възстановят, а връщането към работата става с повече концентрация и енергия.

По-добре по-често, отколкото само веднъж годишно

Изследването посочва, че вместо да разчитаме изцяло на една голяма годишна отпуска, по-полезно може да бъде да си осигуряваме кратки почивки през приблизително два месеца.

Идеята е проста - така стресът не получава достатъчно време да се натрупа до критични нива, а възстановяването се случва регулярно през годината.

Това не означава непременно дълги или скъпи пътувания. По-важна се оказва честотата, а не само продължителността.

Почивката не работи, ако продължаваме да работим

Един от най-важните изводи е необходимостта от пълно откъсване от служебните ангажименти.

Проверяването на имейли, приемането на работни обаждания и постоянната комуникация с колеги пречат на т.нар. "психологическо откъсване" - процесът, който позволява на мозъка действително да излезе от работен режим.

Дори сравнително редки прекъсвания от страна на работата могат осезаемо да намалят ефекта от отпуската.

Какво показват предишни изследвания?

Метаанализ на де Блум и колегите ѝ, който обхваща 22 проучвания, установява, че почивките намаляват усещането за изтощение, подобряват настроението и повишават удовлетворението от живота.

Друг анализ, включващ 54 изследвания, отчита и измерими физически ползи - по-ниски нива на кортизол, по-добра вариабилност на сърдечния ритъм и по-качествен сън.

Други изследвания показват, че хората, които успяват действително да оставят работата зад гърба си по време на отпуск, се връщат с повече енергия и по-малко умора.

Как да извлечем повече от почивката?

Не всички свободни дни действат еднакво.

Физическата активност, посещаването на нови места и културните преживявания се свързват с по-добро възстановяване.

Полезни са и приятните социални контакти, времето с близки и заниманията с хобита.

Общото между тях е, че ангажират вниманието ни с нещо различно от работата и създават истинска дистанция от ежедневния натиск.

Защо дългата отпуска не решава всичко?

Интересното е, че изследванията поставят под въпрос идеята, че колкото по-дълго почиваме, толкова по-добре.

Здравето и усещането за благополучие обикновено се подобряват по време на отпуската и често достигат своя връх около осмия ден.

След връщането на работа обаче ефектът може да изчезне доста бързо.

В едно от проучванията участници, които почивали средно по 23 дни, се върнали до нивата си на благополучие отпреди ваканцията само седмица след подновяването на работата.

Подобен модел се наблюдава особено ясно при хора, които се връщат към много натоварено ежедневие.

Този феномен е известен като "fade-out effect" - постепенно избледняване на ползите от почивката след завръщането към обичайния ритъм.

Защо кратките и редовни почивки може да са по-добрият вариант?

Именно затова честотата изглежда толкова важна.

Няколко по-кратки почивки през годината дават многократни възможности за възстановяване, вместо човек да чака месеци за една-единствена голяма отпуска.

Според изследването този подход може да помогне за поддържането на по-стабилни нива на енергия, по-висока удовлетвореност от работата и по-нисък риск от прегаряне.

Авторите обръщат внимание и на ролята на работодателите. Гъвкавите политики за отпуск и ограничаването на служебната комуникация извън работно време могат да помогнат на хората действително да използват почивките си за възстановяване.