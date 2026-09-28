Украйна навлиза в зимата по-добре подготвена от миналата година

Украинският министър-председател Сергий Корецки даде интервю за “Единни новини” и изрази оптимизъм, като заяви, че Украйна посреща тази зима по-добре подготвена в сравнение с миналата година.

Корецки отдаде дължимото на планирането за осигуряване на устойчивост и на усилията на военните администрации, местните власти, държавните дружества и министерствата.

"Вече повече критично важни обекти разполагат с допълнително резервно електрозахранване, ключови елементи на инфраструктурата са по-добре защитени, а ние сме натрупали повече резервно оборудване и части, като същевременно сме увеличили броя на ремонтните екипи и техниката“, каза той, цитиран от Kyiv independent.

Премиерът също така предупреди, че успоредно с това Русия е засилила собствените си способности, като е натрупала запаси от реактивни дронове и ракети.

Украйна все още е изправена пред сериозни уязвимости, включително неремонтирана енергийна инфраструктура, натиск върху запасите от противовъздушна отбрана, бюджетни ограничения и разширяващото се използване на по-бързи дронове от Русия.

Затруднено финансиране

По-рано медиите съобщиха, че Украйна се затруднява да финансира напълно своя план за енергийна устойчивост на стойност 5,4 милиарда евро. Правителството е отпуснало известно държавно финансиране за първоначални проекти, но служителите продължават да търсят значителна подкрепа от международни партньори, за да покрият по-широката програма.

Украйна все още не е възстановила напълно щетите от руските атаки миналата зима, докато недостигът на прехващачи за противовъздушна отбрана и продължаващият натиск върху електропреносната мрежа остават основни проблеми. През юли президентът Зеленски също призова енергийния сектор да ускори подготовката, заявявайки, че усилията за устойчивост изостават.

Украйна също се опитва да укрепи отбраната си преди зимата. Великобритания обяви пакет за противовъздушна отбрана на стойност 100 милиона паунда по-рано този месец, който включва прехващачи и дронове, предназначени да помогнат на Украйна да издържи на подновени руски атаки срещу енергийна инфраструктура.

Украйна все още не е завършила всички ремонти по енергийната инфраструктура, повредена при руските атаки миналата зима, което прави страната уязвима, въпреки че според официални лица готовността за зимата се е подобрила.