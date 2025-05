Dynamics Connect очерта новите правила в бизнеса

На 14 май 2025 г. в София се състоя бизнес конференцията Dynamics Connect 2025, организирана от Навтех Груп. Събитието премина под мотото „Embrace the Future and Change the Game!“ и обедини водещи представители на бизнеса, експерти по дигитална трансформация, визионери и иноватори от различни сектори в страната и извън нея. Конференцията постави акцент върху най-новите тенденции в ERP решенията, изкуствения интелект и технологиите, които променят начина, по който компаниите функционират и се развиват.

„Създадохме Dynamics Connect с идеята да не чакаме бъдещето, а да го посрещнем подготвени. Дигитализацията вече не е избор - тя е необходимост за всеки бизнес, който иска да бъде устойчив, ефективен и ориентиран към клиента,“ заяви при откриването основателят на Навтех Груп, Димитър Илиев.

„Целта на Microsoft преди 50 години беше във всеки дом и работно място да има наша операционна система. Това вече се случи. Сега целта е да дадем дигитални инструменти на всеки бизнес“, сподели Калин Димчев – генерален мениджър на Microsoft за Адриатическия регион.

Събитието постави един от най-важните въпроси пред българския бизнес в момента: влизането на България в еврозоната. Директор “Надзорна политика” в БНБ - Цветослав Ангелов - подчерта, че бизнесът е много по-адекватно информиран за въвеждането на еврото в страната, докато сред населението се разпространяват митове, базирани на страхове. Той обясни, че членството в еврозоната ще защити стратегическите интереси на българската икономика, ще се облекчи външния ни дълг, ще понижи бюджетния дефицит и че заедно с ръста на европейските икономики, ръст ще бележи и българската икономика.

Евро конверсията – технологично предизвикателство с решение

В рамките на дискусията беше подчертано, че при преминаването към еврото е задължително да няма закръгляване на цени в ущърб на потребителите. Процесът ще бъде наблюдаван от съответните контролни институции, които ще гарантират коректност и прозрачност.

Преминаването към новата валута обаче не е само въпрос на политика и финанси, а представлява и сериозно технологично предизвикателство за бизнеса. В тази връзка специален гост на конференцията бе Нермин Монтел, изпълнителен директор на хърватската компания DignetSoftware, който представи цялостно ERP решение за автоматизирана и сигурна евро конверсия.

Презентацията демонстрира как модерните ERP системи (Enterprise Resource Planning) могат да улеснят плавния преход към еврото. Тези софтуерни решения интегрират основните бизнес процеси – от счетоводство и управление на доставки до проекти, риск и логистика – в една централизирана платформа, като гарантират точност, съгласуваност и минимизиране на човешки грешки по време на валутната промяна.

Практични решения за дигитална трансформация и преход към еврото

В рамките на конференцията бяха представени и конкретни технологични решения, които подпомагат бизнеса в процеса на преход към еврото и в дигиталната му еволюция.

Томас Верховен от Нидерландия, директор на Exsion 365, демонстрира иновативен инструмент за създаване на стандартни отчети – решение, което предлага бърз, лесен и ориентиран към потребителя начин за валидиране, мониторинг и отчетност по време на валутния преход.

Бизнес консултантите Донка Димитрова и Александър Ангелов от екипа на Навтех Груп показаха как работят водещите дигитални платформи Microsoft Dynamics 365 Business Central и LS Retail. Чрез реални примери те демонстрираха как тези решения се прилагат в сектори като търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството, като гарантират модерно, персонализирано и ефективно клиентско преживяване.

Донка Димитрова

Особен интерес предизвика демонстрацията на Емил Христов, тийм лидер в Навтех Груп, който под ръководството на Димитър Илиев, основател и лидер на компанията, представи иновативното складово решение PocketNAV. Системата работи в реално време и е напълно интегрирана с ERP платформата, което позволява пълен контрол върху всеки етап от процеса – от поръчката и доставката на материали, през производствения цикъл и складирането, до продажбите в търговски обекти или онлайн, както и експедицията на стоката до крайния клиент.

През всички презентации ясно се открои една ключова идея: дигиталната трансформация вече не е бъдеще, а настояще – и тя се превръща в реално конкурентно предимство за бизнеса.

Технологии, които променят ритейла и фармацията

В рамките на конференцията бяха представени и технологични решения, насочени към модернизацията на търговската среда. Ана Тротско, Key Account Manager във VusionGroup, демонстрира иновативни електронни етикети, чрез които цените на продуктите могат да бъдат актуализирани автоматично с няколко кликвания – решение, което повишава ефективността и елиминира нуждата от ръчна намеса.

Любомир Стаматов, Key Account Manager в Samsung Electronics, представи ново поколение професионални дисплеи, които играят ключова роля в изграждането на модерни, интерактивни и функционални търговски обекти – от супермаркети до специализирани магазини.

Фокус върху здравния сектор беше поставен в специалния панел „Дигитализацията във фармацията“, където експертите от LS Retail – Ейнар По Гудлагсон, Product Manager на LS Pharma, и Хенрик Оскар Тордарсон, Senior Solution Advisor – представиха цялостна платформа за управление на фармацевтични дейности.

Системата обединява ERP функционалности с изкуствен интелект, осигурявайки управление на аптеки, дистрибуция на медикаменти, интеграция с електронни рецепти и връзка със складови роботи и онлайн търговски платформи. Решението е проектирано за работа в реална среда, както с класически, така и с дигитални фармацевтични процеси.

Младен Георгиев, съосновател на MY Synergy, демонстрира как AI агенти променят начина, по който фармацевтичните компании анализират и прогнозират дейността си.

Докато Copilot Chat използва информация от отворени източници в интернет, Copilot Studio позволява изграждане на персонализиран AI агент, който работи с вътрешни фирмени данни и избрани външни ресурси. Изкуственият интелект оптимизира работата, съкращава времето за вземане на решения, автоматизира рутинни процеси и съдейства за по-добри резултати както за бизнеса, така и за пациентите.

Регулации и сигурност – важни допълващи теми в дигиталната трансформация

Освен технологичните решения и иновациите в ERP, конференцията засегна и някои от съпътстващите предизвикателства в регулациите и сигурността, които съпътстват дигитализацията.

Вихрен Славчев от Mnemonica запозна участниците с новата европейска директива NIS2, която въвежда по-строги изисквания за сигурността на мрежите и информационните системи. Той подчерта, че киберзаплахите идват не само през офис компютри, а и през принтери, доставчици и други слаби звена, и че класическите антивирусни програми вече не са достатъчни:

„Антивирусните програми са мъртви. Сигурността днес изисква цялостен и стратегически подход.“

Адв. Ангел Паноров от „Мургова и партньори“ представи правните аспекти на директивата и нейната роля за опазване на критичната инфраструктура, докато адв. Петя Мургова акцентира върху значението на търговската тайна в дигиталната епоха.

От страна на Ernst & Young, Станислав Колев и Тонита Вакарелова информираха бизнеса за предстоящото въвеждане на стандарта SAF-T (Standard Audit File for Tax) в България от 1 януари 2026 г., който ще наложи нови изисквания за електронен обмен на счетоводна информация с НАП.

Допълващи решения към Microsoft Dynamics 365 Business Central

В практическата част на конференцията бяха представени и иновативни приложения, които разширяват възможностите на ERP системата Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Експертите от Bankfeed – Едгарас Бенцевичюс и Юстина Йовараускиене – демонстрираха приложение, интегрирано с Business Central, което автоматизира банковите плащания и обработката на банкови извлечения. Решението спестява време на счетоводните екипи, намалява риска от грешки и улеснява финансовите процеси.

От своя страна, Бартек Дорух от Data Courage представи AI-базирано приложение за Business Central, което подпомага потребителите с анализи, прогнози и препоръки в реално време. Благодарение на изкуствения интелект, решението дава възможност за по-добро разбиране на данните и по-бързо вземане на информирани бизнес решения.

Форумът завърши с гласовете на реалния бизнес и поглед в бъдещето

Заключителният акцент в програмата на Dynamics Connect 2025 беше дискусионният панел с водещи представители на българския бизнес, които споделиха своята визия за дигитализацията и ролята на технологиите в устойчивото развитие. Всички участници в панела са дългогодишни партньори на Навтех Груп, които използват внедрените решения в реална бизнес среда. Участие взеха:

• Ива Гацева, секретар на УС на Българската хотелиерска асоциация

• Яни Драгов, основател и управител на Смарт Органик АД

• Борислав Трънчев, управител на Булмаг

• Ивайло Батинков, изпълнителен директор на Топ Хоспитал Сървис

Те споделиха практическия си опит с дигиталната трансформация и как технологичните решения, внедрени съвместно с Навтех, им помагат да постигат по-висока ефективност, гъвкавост и устойчив растеж в своите сектори – от търговията и хотелиерството до производството и здравеопазването.

Освен вдъхновяващи лекции и практически демонстрации, конференцията предложи и интерактивна изложбена зона, където участниците се запознаха с иновативни хардуерни решения, представени от AMCO, Samsung и STS.

Дигитализацията – вече не избор, а задължителна стъпка към устойчив успех

В края на събитието участниците се обединиха около общата визия, че дигиталната трансформация вече не е въпрос на избор, а стратегическа необходимост. В условията на бързо развиваща се икономика и нарастваща конкуренция, технологиите се превръщат в основен двигател за ефективност, иновации и дългосрочна конкурентоспособност.

