IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Fibank с нови улеснения за вноските в лева и евро на клиентите

26.08.2025 | 12:55 ч. Обновена: 26.08.2025 | 14:11 ч.
Fibank с нови улеснения за вноските в лева и евро на клиентите

Fibank (Първа инвестиционна банка) надгражда своята кампания без такса за вноски по сметки на граждани, която продължава до 31 декември 2025 г.

Облекчението се отнася за вноски на банкноти в левове по всички видове сметки на клиента (разплащателни, депозитни, спестовни сметки), без ограничение на сумата за внасяне. Кампанията важи и при използване на банкомати с депозитна функция за внасяне на левове, съгласно дневните лимити за дебитни карти.

Допълнително предимство, което Fibank предлага, е прилагането на фиксирания курс на БНБ 1 EUR = 1.95583 BGN при вноска на каса на левове по депозит или спестовна сметка в евро.

До края на годината ПИБ ексклузивно освобождава клиентите си - физически лица и от такса за внасяне на евробанкноти по лична сметка, независимо от вида й – разплащателна, депозит, спестовна сметка, за погасяване на кредит или кредитна карта.

С тази инициатива Първа инвестиционна банка цели да подкрепи клиентите си в подготовката за присъединяването на България към еврозоната.

На сайта на банката е достъпна и секция: „За еврото“, включваща актуална информация за въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Fibank
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem