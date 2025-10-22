Сливане за $4 млрд.: L’Oréal става собственик на Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta

Често сме чували една компания да се слее с друга, за да се осигурят по-добри печалби, повече забележимост на търговския пазар и повече разпространение. Но сега се задава сливане, за което не бяхме и подозирали – с мащаб, който едва ли ще бъде повторен в следващите години.

В неделя френските колоси L’Oréal и Kering обявиха планове за мащабна сделка, която има потенциала да промени изцяло облика на модната индустрия.

Според информациите, най-големият козметичен бранд ще придобие бизнеса с луксозна козметика на Kering за 4 милиарда евро.

Сделката означава, че L’Oréal ще сключи 50-годишни лицензионни споразумения за някои от най-емблематичните марки на Kering, по-специално Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. Марката ще поеме и парфюмерийната линия Creed.

„Обединявайки сили със световния лидер в красотата, ние ще ускорим разработването на аромати и козметика на нашите големи модни къщи, което ще им позволи да постигнат мащаб в тази категория и да отключат огромния си дългосрочен потенциал“, казва новоназначеният главен изпълнителен директор на Kering Лука де Мео.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg