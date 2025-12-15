Какво представляват Социалните предприятия за хора с увреждания?

Социалните предприятия за хора с увреждания са организации, които предоставят възможности за заетост, подкрепа и социална интеграция на хора с увреждания чрез различни дейности.

Те са насочени към създаване на достоен живот и професионално развитие.

Основаването на социално предприятие

"Социално предприятие може да е всяко юридическо лице, което законът допуска - може да бъде традиционна фирма, може да бъде фондация. Първото нещо, което трябва да направите, е да си регистрирате юридическо лице. Оттам насетне социалните предприятия гонят цел, която се стреми да подобри нашия живот в много широки граници. Те могат да не са насочени само към предоставяне на работа или грижи за хора с увреждания, могат да са свързани с проблеми, с които ние се сблъскваме с нашия живот", заяви Явор Гочев от Фондация "BCause" в неделното студио на "България сутрин".

Той поясни, че в България има закон за предприятията на социална и солидарната икономика.

"Законът казва, че едно предприятие, за да се нарича социално, трябва да отговаря на няколко изисквания. Едното изискване е да преследва целта за подобряване на различни сфери от нашия живот. Другото изискване е част от печалбата, която това предприятие генерира, да бъде реинвестирана обратно в каузата, или пък да наеме минимум трима човека, които попадат в изброени групи - хора с увреждания, възрастни хора, но може и да са младежи", допълни Гочев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Важно е мнението на членовете на предприятието

Също така е важно предприятието да взима мнението на всичките му членове. Оказва се, че на ниво ЕС такова нещо не съществува.

"Моето мнение е, че може да наречем социално предприятие всяко предприятие, което гони по-висша цел от това да генерира печалба. Ако вземем за пример Франция или Италия, те много разчитат на кооперации, но като модели на работа и проблеми, които се адресират, не бих казал, че имат различия с нас", коментира гостът.

По думите му е изключително важно тези хора да се чувстват пълноценни и заради това законът подкрепя такъв тип предприятия.

"Не трябва да забравяме, че производителността на такъв тип предприятия е по-малка, защото самите хора имат нужда от помощ, насърчаване. Трябва да има мерки, които да насърчават такъв тип развитие. Те получават помощ от държавата, и не само от нея, а и от организации като нашата. Имаме и център за предприемачество - "Ринкър", каза още Явор Гочев.

В центъра се правят обучение за предприемачество, също така и безвъзмездна финансова помощ.

Гледайте целия разговор във видеото