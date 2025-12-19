Investor Media Group е отличена в учебник за успешните си ESG практики

Investor Media Group – една от водещите медийни групи в България, е включена като пример за работодател с утвърдени и успешни ESG практики в учебник и учебна тетрадка по „Корпоративна устойчивост и отговорност“, по които ще се обучават студентите в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор на учебните помагала е доц. д-р Марина Стефанова.

Изданието е първото по рода си у нас и се отличава със силна практическа насоченост, като представя реални примери за прилагане на ESG (екологични, социални и управленски) принципите в бизнеса. Investor Media Group е единствената българска медийна компания, която е посочена като добър пример в учебния сборник.

„Вярвам, че медиите не само отразяват реалността, но и имат силата да я променят. Екологичното, социално и корпоративно управление вече оформя визията за бъдещето – в бизнеса, обществото и личния избор. Като водеща медийна група и отговорен работодател, ние развиваме журналистика, която е обективна, информирана и със силна социална чувствителност – защото вярваме, че това е правилният път към едно по-устойчиво утре“, коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group.

Образованието е ключов стълб в ESG стратегията на групата. През 2017 г. Investor Media Group реализира най-мащабната инвестиция в образователна институция у нас, придобивайки 90% от капитала на Университета по застраховане и финанси (УЗФ). Компанията е и дългогодишен член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, както и съучредител на първия и единствен по рода си в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre.

Investor Media Group активно прилага ESG принципите както в съдържанието си, така и във вътрешната си корпоративна политика. Чрез медиите си компанията активно насърчава предприемачеството, иновациите, културата и социалните каузи. Сред успешните примери за такива социални инициативи са Founders Today на Investor.bg, стартъп форматите на Bloomberg TV Bulgaria, кампанията за нова българска култура Bulgaria ON ART на Bulgaria ON AIR, годишните награди на Imoti.net Real Estate Awards, класацията „Най-добрите болници“, видеокаста за емоционално здраве „Да си поговорим“ на Az-jenata.bg, платформата за граждански сигнали Helpbook.info и много други.

Включването на Investor Media Group в учебната тетрадка и сборника с добри практики по корпоративна устойчивост и отговорност е значимо академично признание за последователния ESG подход на компанията и утвърждава ролята ѝ като отговорен и активен участник в общественото развитие.