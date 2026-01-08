IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Централна Кооперативна Банка e отличена сред най-добрите банки в Югоизточна Европа

В новото издание ЦКБ заема 28-о място в класацията

08.01.2026 | 16:12 ч. Обновена: 08.01.2026 | 16:28 ч.
За поредна година Централна Кооперативна Банка е част от първата половина на най-добрите банки в Югоизточна Европа в ежегодната класация TOP 100 BANKS, част от изданието SEE TOP 100 2024 на медията See News. В новото издание ЦКБ заема 28-о място в класацията, което я оставя и в топ 30 на най-добрите банки за региона.

По данни на See News активите на компанията отчитат значителен ръст с близо 11% спрямо предходната година. Положителните резултати ѝ печелят цели 2 позиции напред в класацията в сравнение с 2023 г., когато тя заемаше 30-о място.

Представянето на Централна Кооперативна Банка в годишната класация на SeeNews за 100-те най-големи банки в Югоизточна Европа за 2024 г. бележи възходяща тенденция, което е резултат от успешната управленска политика и предлагането на гъвкави финансови инструменти за клиентите. Новото позициониране затвърждава мястото на банката сред водещите финансови институции в региона и потвърждава последователните усилия за стабилен растеж, високи резултати и устойчиво развитие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Централна кооперативна банка ЦКБ отличие най-добри банки Югоизточна Европа SEE TOP 100 2024 финансова институция
