"Българо-американска кредитна банка" финализира сделката за "Токуда Банк"

"Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) финализира сделката по придобиване на "Токуда Банк“ ЕАД, съобщиха от банката. Окончателният договор за покупко-продажбата на акциите между БАКБ и "Токушукай Инкорпорейтид“ (“Tokushukai Incorporated”), Япония, е бил сключен днес (12 януари 2026 година), като в резултат на него БАКБ придобива 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100 процента от капитала на "Токуда Банк“ ЕАД.

Сделката е финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите - Българска народна банка (с Решение №586 от 03.12.2025 г. на Управителния съвет на БНБ в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка) и Комисия за защита на конкуренцията (с Решение №788 от 18.07.2024 г. на КЗП), се посочва в съобщението.

Финансирането на покупката е със собствени средства, отбелязват от банката.

БАКБ ще започне процес на вливане на придобитата "Токуда Банк“ ЕАД след получаване на необходимите регулаторни одобрения. Интеграцията на двете банки ще доведе до увеличение на активите на БАКБ, по-висока ефективност и конкурентоспособност на банката.

"Придобиването на "Токуда Банк" е знаково събитие не само за БАКБ, но и за целия банков пазар в България. Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие придобива банка, изцяло собствена на чужд инвеститор, при условията на тясно взаимодействие на БНБ с Европейската централна банка (ЕЦБ) и въз основа на изпратена от ЕЦБ конкретна инструкция. Консолидацията в средния сегмент е добра предпоставка за развитието на сектора, без значение, че няма да промени значително позиционирането на банката. Вливането на "Токуда Банк" в БАКБ ще има най-силен положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за растеж, въвеждане на иновации и модерни технологии. БАКБ ще продължи да следва най-високите стандарти на обслужване, съчетавайки добрите практики и опита на двете кредитни институции, изцяло в интерес на клиентите ни“, коментира Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.

След интеграцията обединената кредитна институция ще предложи на бизнеса и гражданите още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да развива ESG стратегията си за подкрепа на "зелената икономика“ и устойчивото развитие на обществото, се посочва в съобщението.

В началото на месец декември 2025 година Управителният съвет на БНБ прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие в "Токуда Банк" ЕАД, припомня БТА. Споразумението за придобиване на 100 процента от капитала на банката межу БАКБ и японското дружество бе обявено през април 2024 година.

Цветелина Бориславова коментира в края на миналата година, че придобиването на "Токуда Банк" ЕАД "е един добър ход за българската икономика като цяло, защото трябва да има истински силни прозрачни български банки, които оперират в България, и това е нашето поредно утвърждаване като такава".