БТПП отличи водещата на "Денят ON AIR" Ганиела Ангелова

Журналистът на Bulgaria ON AIR получи отличие за обективно отразяване на темите, свързани с българския бизнес

14.01.2026 | 18:18 ч. Обновена: 14.01.2026 | 19:44 ч. 0
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди водещата на предаването „Денят ON AIR“ Ганиела Ангелова за обективно и професионално отразяване на темите, свързани с мястото и ролята на българския бизнес. Отличието беше връчено на тържествена церемония.

Журналистът и водещ на Bulgaria ON AIR получава високото признание на работодателската организация за втори път, което подчертава последователния ѝ принос в представянето на икономическите процеси и предизвикателствата пред бизнеса у нас.

„Чест и удоволствие за мен е да взема това отличие, което не получавам за първи път. Благодаря на БТПП, защото това признание е и голяма отговорност. То не е само за мен, а и за медията и за целия екип, който стои зад предаването“, коментира Ганиела Ангелова.

„Денят ON AIR“ е сред най-утвърдените публицистични формати както в програмата на Bulgaria ON AIR, така и в българския ефир. Предаването регулярно поставя на фокус икономическите теми, предприемачеството и нуждата от диалог между институциите и бизнеса. То се излъчва всеки делничен ден от 19:15 часа, веднага след централната емисия на Новините ON AIR по Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes

