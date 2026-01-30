Ирак иска да развива взаимоотношения с България в сферата на туризма

Република Ирак има силен интерес към развитието на взаимоотношенията с България в сферата на туризма, съобщи временно управляващият посолството на Република Ирак в София д-р Хайдер Хаки Албуриахи по време на работна среща в Хасково с представители на бизнеса от Южна България.

Разговорите по теми, свързани с развитието на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, индустрията и туризма, се състояха в Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП).

Д-р Хайдер Хаки Албуриахи посочи, че Ирак се подготвя да бъде домакин тази година на заседание на съвместен комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество с България. Предвижда се на форума да бъде формализирано сътрудничество и в сферата на туризма чрез подписване на споразумение между двете държави, каза още дипломатът.

Двустранните отношения между България и Ирак датират отпреди 70 години. Като пример от миналото Албуриахи припомни българския принос при изпълнение на различни инфраструктурни проекти в Ира през 60-те и 70-те години на 20 век.

Отчитаме че търговско-икономическите отношения между Ирак и България са в постоянен възход, каза още дипломатът и посочи, че съществуващите до неотдавна препятствия пред търговците по отношение на осъществяването на успешен сухопътен транспорт, се считат за вече преодолени със скорошното присъединяване на Ирак като член на Конвенция ТИР.

Населението на Ирак към момента наброява над 45 млн. души и настоящото вътрешно производство не успява да задоволи нуждите на местния пазар, затова се търсят възможности за международно сътрудничество най-вече за внос на стоки. Други области, в които ще търсим възможности за сътрудничество, са здравеопазването и образованието, допълни временно управляващият посолството на Република Ирак в София.

Дипломатът беше приветстван от заместник областния управител на Хасково Богдан Богданов. Той подчерта, че Хасковската търговско-промишлена палата работи активно местните фирми да получават актуална информация и да поддържат контакти с чуждестранни партньори.

Председателят на палатата Янчо Янев припомни, че български фирми изнасят за Ирак основно пакетирани храни, съоръжения за пътно строителство, машини за хранително-вкусовата индустрия, а в последно време се експортират и количества сено за нуждите на иракското животновъдство. Голяма част от яйцата за люпилните в Ирак тръгват от птицеферма в Ямболско, каза още Янев.

Целта на работната среща в Хасково е да бъде стимулиран интересът на българските фирми към пазара в Ирак, който е огромен, за да можем да планираме следващи взаимоотношения, добави председателя на ХТПП. (БТА)