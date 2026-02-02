Цените на горивата в света са белязани от "армада" и "сделка", как е у нас?

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че засега в България цените на горивата не се променят. Ситуацията на международния пазар на суров петрол също остава под влияние на напрежението между САЩ и Иран.

Пред БНТ Бенчев предупреди за значителен сив сектор, който засяга около 17% от дизела в страната.

"В България трендът на цените на горивата е нулев. Няма движение нагоре или надолу. Иначе по отношение на международните пазари има две важни думи: “армада“ и “сделка“. Благодарение на тях цените на суровия петрол вървят нагоре, когато се каже “армада“, и надолу, когато се каже “сделка“, обясни Бенчев.

Според думите на експерта колебанията на международните пазари, освен ако не са дългосрочни, не се отразяват на ценовата стабилност на горивата у нас.

"Трендът е много непостоянен – два-три дни нагоре, два-три дни надолу, което при нашия пазар не се отразява съществено. За сериозна промяна в цената на горивата в страната трябва да видим повишаване или понижаване в рамките на 10–15 дни. Ако не се случи нищо извънредно и армадата не нанесе удар в Иран и няма други непредвидени фактори, не очаквам сериозно повишение на цените на суровия петрол и съответно на горивата”, каза още председателят на БПГА.

Потреблението на петрол в световен мащаб през последните години намалява, а производството е по-голямо.

"Въпреки наложените квоти от страна на ОПЕК – Саудитска Арабия и други държави, плюс Русия – на пазара се вливат допълнителни количества, понякога незабелязано. Това се отразява върху търсенето и предлагането. Не трябва да забравяме и шистовото производство в САЩ, което също влага допълнително количество на пазара”.

Бенчев коментира, че средната цена на бензиновите горива у нас е 1,23 евро, а цена 98 цента, говори, че нещо не е платено по веригата и това вероятно е както акциз, така и ДДС. “Другият вариант е това да бъдат непазарни практики, защото не може да се продава под себестойност”, добави експертът.

Бенчев предупреди, че зареждайки на по-ниски цени, потребителите трябва да знаят, че качеството не е гарантирано.

Относно износът на горива Бенчев отбеляза, че НС продължава да не премахва забраната за износ, а това създава проблеми за бизнеса.

“Не можем да изнесем нито в ЕС, нито извън него. Вътрешният пазар е напълно задоволен и рафинерията започва да работи на оптимални параметри”, коментира Бенчев.