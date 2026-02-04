IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Африка ни изпреварва по дигитализация по драстичен начин

Изкуственият интелект ще промени 40% от работните позиции

04.02.2026 | 22:38 ч.
Африка ни изпреварва по дигитализация по драстичен начин

Търговското споразумение между ЕС и Индия отваря исторически възможности за бизнеса, но поставя и нови изисквания към компаниите. Глобалната среда се пренарежда, а традиционният ред остава в миналото, което налага бърза адаптация. Дигитализацията в развиващите пазари напредва с темпове, които изпреварват Европа, докато изкуственият интелект трансформира работните роли. Българските фирми могат да спечелят, ако действат стратегически и обединят усилия. Това каза Калин Радев, член на УС на Индийско-българската бизнес камара, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. 

„Това е наистина историческо споразумение“, подчерта Калин Радев,

коментирайки търговската сделка между ЕС и Индия, която премахва или намалява митата за над 96% от стоките и услугите. По думите му именно американският натиск е ускорил финализирането на договора след десетилетия трудни преговори. Споразумението създава почти общ пазар от два милиарда души и дава на европейските компании привилегирован достъп до индийската икономика.

„Достъпът е значително улеснен, особено за технологичните компании“, изтъкна Радев, като подчерта важността на новите защити за интелектуалната собственост. В сферата на софтуера и финансовите услуги вече се разработват конкретни планове за навлизане на индийския пазар. Въпреки това той предупреди, че успехът няма да е автоматичен и изисква ясна стратегия и разбиране на местните особености.

„Традиционният ред е в миналото и няма да се върне“,

подчерта Радев, обобщавайки изводите от Световния икономически форум в Давос. Според него държавите и компаниите, които се адаптират бързо, ще извлекат най-големи ползи от променящата се геополитическа среда. Диверсификацията на партньорствата и ориентацията към нови пазари вече се превръщат в необходимост.

„Очаква се ИИ да повлияе на поне 40% от работните позиции“, отбеляза Радев, позовавайки се на прогнози от Давос.

Изкуственият интелект вече позволява задачи, изпълнявани от екип от шестима, да се реализират от един опитен специалист и ИИ. Това обаче поставя въпроса откъде ще идват бъдещите опитни специалисти, ако младите специалисти не получават достатъчно практика.

Дигитализацията в развиващите пазари изпреварва Европа

„Африка ни изпреварва по дигитализация по един драстичен начин“, отбеляза Радев, давайки пример с Кения, където 22 000 вида плащания вече са напълно електронизирани. Това създава огромни възможности за компании като неговата, които работят в развиващи се региони. Според него потенциалът е толкова голям, че „една фирма не може дори теоретично да го обслужи“.

