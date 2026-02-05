IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обвиниха Nike в дискриминация срещу белите хора, искали 30% служители от малцинства

Според компанията това е "изненадваща и необичайна ескалация"

05.02.2026 | 18:30 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Американска правителствена агенция поиска от съда да наложи принудително изпълнение на призовка за Nike за предоставяне на информация, обвинявайки гиганта в производството спортно облекло и оборудване в дискриминационни практики срещу белите хора, предаде Франс прес.

"Nike не успя да предостави цялата изискана информация", написа федералната агенция, отговорна за прилагане на законите срещу дискриминацията на работното място в документ, искащ от съд в Мисури да наложи принудителното изпълнение на призовката.

Според документа директорката на агенцията Андреа Лукас през 2024 г. е заявила, че Nike умишлено нарушава закона, "ангажирайки се с дискриминационни действия или практики срещу" белите хора, а именно "служители, кандидати и участници в обучителни програми", и като е поставил цел от 30% от служителите на отговорни позиции да са от етнически малцинства.

Президентът Доналд Тръмп издигна Лукас до ръководител на агенцията през ноември, след като я назначи за член през 2020 г. Тя се противопоставя на програмите за разнообразие, равенство и включване.

Действията на агенцията представляват "изненадваща и необичайна ескалация", отговориха от Nike, добавяйки, че компанията е съдействала "добросъвестно" на разследването на властите.

"Споделихме хиляди страници информация и подробно написани отговори с разследването на агенцията и сме в процес на осигуряване на допълнителна информация", написа компанията в имейл до АФП.

"Придържаме се към прилагането на справедливи и законни трудови практики и спазваме всички съотносими по случая закони, включително тези за забрана на дискриминацията", добави гигантът, базиран в Бийвъртън в северозападния щат Орегон, предаде БТА.

Nike САЩ съд дискриминация
