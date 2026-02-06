Тъмната страна на изкуствения интелект оказва влияние върху фондовия пазар

Тази седмица Уолстрийт преживява спад в акциите на софтуерни компании, тъй като инвеститорите осъзнават, че заплахата от изместване на бизнеса от изкуствен интелект е настъпила.

Въпреки че перспективата за смущения, причинени от изкуствен интелект, виси над икономиката от години, нов набор от инструменти, пуснат тази седмица от стартираща компания от Сан Франциско, накара Уолстрийт да направи внезапна равносметка.

Софтуерните компании, които са най-застрашени от новите инструменти, бяха най-силно засегнати, както и инвестиционните фондове, които отпускат заеми на тези компании. Но разпродажбата помогна за понижаването на по-широкия пазар. До четвъртък S&P 500 стана отрицателен за годината, след като падна през шест от последните седем дни, пише NYT.

Изкуственият интелект е като ракетно гориво за акциите, като през последните години цените достигат рекордни върхове. Но от октомври този ентусиазъм избледнява, тъй като някои реалности на тази трансформираща технология започват да се осъзнават.

Инвеститорите не само нарастват с безпокойството си, че изкуственият интелект... биха могли да направят определени бизнеси остарели, те също така поставят под въпрос нарастващите суми пари, които компаниите харчат за изкуствен интелект. В четвъртък инвеститорите бяха уплашени от разкритието на Amazon, че планира да похарчи 200 милиарда долара за изкуствен интелект и други големи инвестиции тази година, надхвърляйки прогнозите на анализаторите с 50 милиарда долара; акциите паднаха с повече от 11 процента в търговията след работно време.

Тази седмица компанията майка на Google, Alphabet, заяви, че ще похарчи 185 милиарда долара тази година, а миналата седмица Meta заяви, че капиталовите ѝ разходи, до голяма степен за подкрепа на изкуствения интелект, могат да достигнат 135 милиарда долара.

В софтуерния сектор катализаторът за разпродажбите тази седмица беше пускането във вторник от Anthropic, базираната в Сан Франциско фирма за изкуствен интелект, на безплатни софтуерни инструменти, които позволяват на компаниите да автоматизират функции като поддръжка на клиенти и правни услуги.

Тъй като са създадени като софтуер с „отворен код“, всяка компания може да изтегли инструментите, без да плаща за тях. Тези плъгини биха могли да заменят инструментите, които компаниите в момента продават на бизнеса.

Друга област, уязвима за изкуствения интелект, са доставчиците на „софтуер като услуга“ или SaaS, начин за предоставяне на компютърни програми, базирани на абонамент, през интернет, вместо да се купуват и инсталират локално на компютъра. Нови, безплатни софтуерни модели от компании за изкуствен интелект имат потенциала да заменят не само бизнес модела SaaS, но и голяма част от работната сила зад него.

Акциите на компании като LegalZoom, LexisNexis и Thomson Reuters, които предлагат правни услуги и проучвания, паднаха с 20% през последната седмица.

Акциите на Salesforce, която произвежда SaaS софтуер за търговски служители, паднаха с 25% през последния месец.

Дори компании, обслужващи изкуствата, бяха засегнати. Акциите на Adobe и Figma, които произвеждат инструменти за художници, паднаха със 7% и 20% през последната седмица, водени от опасения, че много от основните инструменти за дизайн, които предоставят на творческите работници, евентуално биха могли да бъдат автоматизирани.

Страстта към изкуствения интелект не засяга само софтуерната индустрия. Рязкото увеличение на разходите за изкуствен интелект генерира огромно търсене на памет с произволен достъп или RAM, вид чип, необходим за производството на хардуера за изкуствен интелект, изграден от тези компании.

В сряда Qualcomm, която произвежда микропроцесори за смартфони и компютри, изискващи RAM, заяви, че е изправена пред несигурност относно това какво ще бъде търсенето на нейните чипове през следващите две години. Това е отчасти защото рязко нарастващата цена на паметта може да намали потребителското търсене на нови устройства. Акциите на Qualcomm са намалели с повече от 21 процента тази година.

Софтуерните компании също са любима цел на частните кредитори, защото бизнес моделът на компаниите, базиран на абонамент, осигурява стабилен поток

от приходи в подкрепа на поемането на повече дълг.

Частните кредитни сделки, както подсказва името, не са публични, но заемите, държани от свързани компании за бизнес развитие, или B.D.C., се разглеждат като показател за индустрията.

Биткойнът, пазар, доминиран от търговията на дребно, който има тенденция да се колебае с някои от популярните сделки с акции, също падна тази седмица, достигайки около 63 000 долара, най-ниското му ниво от октомври 2024 г.

В сряда министърът на финансите Скот Бесент заяви по време на изслушване в Конгреса, че правителството няма правомощия да нареди на банките да купуват биткойн, за да спре спада на цената.

Тъй като инвеститорите намаляват експозицията си към по-спекулативните залози като биткойн и акции, свързани с изкуствен интелект, те се насочват към преди това необичани сектори, които се считат за по-добре защитени от периоди на волатилност.

Досега тази година енергийните акции, потребителските стоки и секторът на материалите са спечелили над 10 процента, докато технологичният сектор е западнал.