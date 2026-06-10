Украйна нанесе удари през нощта дълбоко в тила на Русия

Украйна нанесе през нощта удари дълбоко в тила на Русия, съобщи министерството на отбраната на Русия и допълни, че са извършени 326 прехващания, предаде ДПА.

Въпреки че не могат да бъдат проверени по независим начин, тези данни говорят за широкомащабна украинска атака, посочи агенцията.

Сред поразените цели бе рафинерия в Самарска област, на река Волга, в Западна Русия, съобщиха руски канали в Телеграм.

Два инфраструктурни обекта бяха повредени във Владимирска област, източно от Москва, съобщиха местните власти. Според информации в Телеграм обектите също са свързани с петролната промишленост на страната.

Трима души бяха ранени при ракетен удар в град Чебоксари, който също се намира на река Волга, на около 600 километра източно от Москва, съобщиха властите. В Чебоксари има предприятие за производство на оръжия.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че военният завод в Чебоксари е бил ударен с произведени в Украйна ракети „Фламинго“, както и че е бил нанесен удар по петролната рафинерия „Куйбишев“ в Самарска област. По думите му Украйна е ударила и два обекта от петролната инфраструктура във Владимирска област, предаде Укринформ.

Генералният щаб на Украйна каза, че военните са нанесли удар и по танкер в Черно море, част от сенчестия флот на Русия.

Тревога заради атака с дронове беше обявена и в сибирския град Омск, който се намира на 2800 километра от Киев и където е най-голямата петролна рафинерия в Русия. Засега обаче няма съобщения за реална атака.

Междувременно дрон порази исторически музей в град Севастопол на черноморския полуостров Крим, който Русия анексира незаконно през 2014 г.

Ръководителят на окупационната администрация Михаил Развожаев определи в Телеграм станалото като целенасочена атака срещу културна институция.

Това обаче би било необичайна цел за украинските въоръжени сили, които се опитват да нарушат работата на руския петролен и военнопромишлен сектор в стремежа си да сложат край на войната. Русия, от друга страна, е нанесла щети на много музеи, театри, библиотеки, училища и църкви в Украйна при въздушни удари, откакто започна пълномащабната си инвазия срещу по-малката си съседка през февруари 2022 г., посочи ДПА.

През нощта Русия също извърши удари с дронове срещу Украйна, като най-тежко беше засегнат граничният град Харков.

Областната администрация съобщи за 26 удара за кратък период, при които са били ранени петима души. Украинските военновъздушни сили са регистрирали през нощта 207 руски дрона, от които 181 по техни данни са били прехванати.

(БТА)