Алианц България представи Олимпийския път на растеж пред водещите брокери в страната

Алианц България проведе своето ежегодно ексклузивно брокерско събитие под мотото „Our Olympic Road to Growth“ и го превърна във вдъхновяващо преживяване, което съчетава бизнес визия, международна перспектива и силата на партньорството.

Събитието пресъздаде атмосферата на италианските Доломити – Милано, Кортина, в духа на настоящите Зимни олимпийски игри 2026, на които Allianz е официален застрахователен партньор. Концепцията подчерта философията на компанията, ориентирана към високо ниво на клиентско изживяване, доверие и дългосрочни партньорства.

Сред специалните гости беше Нина Клингспор, главен изпълнителен директор на Allianz за Централна Европа, отговаряща за 11 държави. В събитието взеха участие и главният директор „Продажби“ за Централна Европа, както и главният изпълнителен директор на Allianz в Чехия, което подчерта силната интеграция на България в регионалната структура на групата на Allianz.

В контекста на наскоро обявеното партньорство с Българската федерация по волейбол специален гост на събитието беше и Джанлоренцо Бленджини – треньорът, под чието ръководство българският национален отбор постигна исторически успех със сребърен медал на световно първенство. Този момент се превърна в символ на национална гордост и доказа, че с доверие, постоянство и ясна визия българските отбори могат да бъдат сред най-добрите в света. Бленджини допринесе за вдъхновяващото послание на събитието, като съчета спорта, отборния дух, лидерството и пътя към олимпийския успех.

Програмата беше открита от главния директор „Продажби“ на Алианц България Христина Марценкова и директора на брокерския център Мариета Узунмихнева. Част от преживяването беше и интерактивна викторина с интересни факти за Allianz, като най-бързите и точни отбори получиха специални награди, връчени лично от Джанлоренцо Бленджини.

По време на събитието Нина Клингспор подчерта значението на българския пазар за региона и отбеляза силния принос на България за отличните резултати и ръста при новите клиенти на Allianz за Централна Европа.

„Алианц България е сред най-бързо растящите компании в региона. Успехът тук е резултат от професионализъм, последователност и силна партньорска екосистема“, коментира тя.

Главният изпълнителен директор на Алианц България Борис Паличев акцентира върху доверието, последователността и партньорството като ключови фактори за развитие и успех.

„Във времена на динамични промени и бизнес трансформации устойчивият растеж изисква ясна визия, дисциплина и силни партньорства. Когато работим заедно с нашите клиенти и партньори, можем да постигаме резултати, сравними с тези на най-добрите отбори в спорта“, заяви Борис Паличев.

В рамките на своето изказване той припомни и олимпийското мото Citius, Altius, Fortius – Communiter („По-бързо, по-високо, по-силно – заедно“), като го свърза с философията на Allianz за колективен успех и дългосрочна устойчивост.

С „Олимпийския път на растежа“ Алианц България затвърди своята позиция като доверен партньор и част от глобален бранд, който инвестира последователно в стабилност, устойчиво развитие, качество на услугите и дългосрочна стойност за клиентите и обществото.