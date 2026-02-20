Годината на Коня – време за прогрес, страст и инвестиции

Китайската астрология символизира една от най-древните философски точки за съществуването на Китай. Тя използва лунно-слънчев календар, различен от западния, като всяка година се свързва с определено животно. Знаците олицетворяват различни черти на характера, елементи, съвместимост и енергия. Вярва се, че китайският календар е създаден преди почти пет хилядолетия от първите управляващи династии. Решението той да се базира на две небесни тела произтича от факта, че движението на Луната около Слънцето създава времево несъответствие и проблем за земеделците, които имали нужда от точен календар, за да изберат най-подходящото време за засаждане и прибиране на реколтата.

Животните в китайския зодиак са: Плъх, Вол, Тигър, Заек, Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче и Глиган. Всяка година има и елемент – дърво, огън, земя, метал и вода, който допълнително влияе на нейния характер. Според легендата редът на животните в зодиака е определен от състезание, проведено от Нефритения император. Плъхът е бил първият финалист в надпреварата, следван от вола, тигъра, заека, дракона, змията, коня и т.н.

2026 е Годината на Коня – по-точно Годината на Огнения Ян Кон. Китайската Нова година започва на 17 февруари 2026 г. и ще продължи до 5 февруари 2027 г. Годината на Коня се повтаря на всеки 12 години, но съчетанието ѝ с огнената стихия се случва веднъж на 60. Това е период, който носи страст, независимост и силен стремеж към промяна.

Конят е въплъщение на скоростта и се свързва със свобода, движение, прогрес и внезапни трансформации. Той прави 2026 г. динамична, непостоянна, но и изпълнена с възможности. През 2027 г. ще настъпи Годината на Овцата (Червената овца), като се очаква тези две последователни „червени“ години, известни сред суеверните като „Бедствието на Червения кон и Червената овца“, да донесат множество смущения.





В България по традиция само Fibank предлага инвестиционни продукти, посветени на Новата година по китайския календар. Сред тях са златна монета „Година на Коня“ 2026 г. и сребърна монета „Година на Коня“ 2026 г., и двете с лимитиран тираж от едва 2026 екземпляра. Златната монета е с цена 4205,89 EUR / 8226 BGN за 1 тройунция с проба 999,9/1000. Сребърната монета е с цена 109,93 EUR / 215 BGN за 1 тройунция, сребро с проба 999/1000 и диаметър 40 мм.

Златните монети впечатляват с детайлно изображение на жребец в цял ръст, изправен на задните си крака на фона на планински пейзаж. На обратната страна на монетата е изобразен портретът на крал Чарлз III, проектиран от Дан Торн – художник-гравьор и дизайнер на монети в Австралийския монетен двор. Чарлз III е крал и държавен глава на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на още 14 държави от Общността на нациите.

Първа инвестиционна банка, с основни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, предлага златни монети за „Годината на Коня“ 2026, произведени от Австралийския монетен двор (Perth Mint). Те носят означението Australian Lunar Year of the Horse 2026 и са част от серия монети, посветени на знаците от китайския лунен календар. Сребърната монета е отсечена в Монетния двор на Нова Зеландия (1 тройунция сребро).

Символиката на Годината на Коня, свързана със сила, решителност и динамика, допълнително засилва емоционалната и колекционерската стойност на златните и сребърни монети от Fibank. Те съчетават инвестиционна сигурност, културна стойност и естетика, което ги прави привлекателни както за инвеститори, така и като подарък или колекционерски артикул.

Според проведено онлайн проучване на ПИБ в Instagram най-предпочитани за подаръци на близки хора са кюлчетата и монетите. Златото продължава да бъде по-предпочитано от среброто, но покачващата се стойност на златото през последната година направи и блясъка на среброто по-ярък. Именно монетите от този благороден метал и колекционните серии, свързани с китайския календар, са сред най-търсените.



Според проучването хората предпочитат да подаряват изделия, които самите те вече оценяват и използват. Личната употреба служи като гаранция за качество и уместност на подаръка. Доверието в бранда и репутацията са от ключово значение, тъй като клиентите предпочитат да работят с надеждни и доказани компании. Възможността за последващо изкупуване осигурява допълнителна сигурност и гъвкавост при инвестирането.

Резултатите показват също ясно изразено предпочитание към банковите институции като основно място за закупуване на инвестиционно злато и сребро. Над 50% от клиентите, закупили изделия от благородни метали от Fibank, са го направили с цел подарък. Тази тенденция може да се обясни с възприятието за благородните метали като символ на престиж, уважение и специално отношение, както и с факта, че те не губят стойността си с времето.

И през тази година се очаква инвестициите в благородни метали да запазят своята популярност и, благодарение на Първа инвестиционна банка, да продължат да бъдат важен елемент от личните финансови стратегии на все повече хора в България.