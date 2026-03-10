България има гориво за 90 дни, но властта трябва да спре спекулата

Българските граждани трябва да спокойни, има запаси от горива за 90-дневен период. Изпълнителната власт трябва да стори всичко, за да няма спекула. Трябва да се намали ДДС-то за горивата, така че държавата да не се ползва от тази криза в момента. Това заяви зам.-председателят на ДСБ и депутат от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Йордан Иванов по bTV.

„Цените се повишават и тук са нашите три искания. На първо място регулаторите и изпълнителната власт трябва да сторят всичко необходимо, за да няма спекула“, посочи той. Втората мярка, която ПП–ДБ предлагат, е компенсационен механизъм за гражданите. „Искаме да се въведе компенсационен механизъм за българските граждани и да се намали ДДС на горивата, защото с повишението приходите в бюджета ще набъбнат значително“, обясни Иванов.

По думите му държавата не бива да печели от кризата.

„Прави впечатление, че в момента, в който горивото се качи на борсата, на следващия ден се променя цената на колонките. Ние настояваме, когато цената на петрола се върне на нормалните си нива, със същата скорост цените да се върнат и на бензиностанциите“, заяви той. „Удължителният бюджет по същество означава да продължим действието на стария бюджет, за да може държавата да извършва плащания. Без него не може“, подчерта той. Иванов определи забавянето като политически саботаж: „Да не се свика финансовата комисия, за да се приеме удължителният бюджет, е чист саботаж.“

На въпрос за скандала с българския европрокурор Теодора Георгиева, той заяви, че няма логика в действията на прокуратурата.

„Истината може да оздрави институциите. По този случай се нуждаем от цялата истина и замесените лица да си понесат отговорността. Законът важи за всички, за Прокурорската колегия – също. Не може справедливостта да е заложник в кабинета на Сарафов“, каза Йордан Иванов.