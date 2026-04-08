ОББ разширява гамата си от кредитни продукти за физически лица с фиксирана лихва за начален период в ипотечното кредитиране

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, разширява гамата си от продукти при ипотечните кредити за физически лица с фиксирана лихва за начален период и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. С новите предложения на ОББ потребителите могат да кандидатстват за ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3, 5 или 10 години при кредити с цел покупка на жилище и с цел рефинансиране на ипотечен кредит за покупка от банкови институции.

Размерът на фиксирания лихвен процент е в зависимост от избрания от клиента период за ползване на фиксирана лихва (за първите 3, 5 или 10 години). Променливият лихвен процент за останалия период се определя като сбор от Референтен лихвен процент по методика на ОББ, налична на интернет страницата, и фиксирана надбавка, при определяне на която са възможни лихвени (ценови) отстъпки според индивидуалния профил на клиента.

Кредитните продукти с фиксирана лихва дават на потребителите повече предвидимост при планиране на разходите по обслужването им. ОББ предлага на пазара и потребителски кредити с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита, като сега разширява обхвата и срока на фиксираната лихва за началния период и при ипотечното кредитиране.

Ипотечните кредити с фиксирана лихва за първите 3, 5 или 10 години се предлагат във всички над 170 клона на банката в цялата страна. Там клиентите могат да получат подробна информация и професионална консултация, съобразена с индивидуалния им финансов профил, за да получат най-подходящото за тях предложение.

Представителен пример за ипотечен кредит за покупка с фиксиран лихвен процент за първите 10 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита: ГПР 2.99% при кредит с 3.10% фиксиран лихвен процент за първите 10 години и променлив лихвен процент 2.28% (РЛП* + 1.69% фиксирана надбавка) за оставащия срок на кредита, издължаване на 120 месечни погасителни вноски, всяка от 533.77 евро/ 1043.96 лв. за периода с фиксиран лихвен процент, и 240 месечни погасителни вноски, всяка от 495.27 евро/ 968.66 лв. през останалия период на кредита. Обща дължима застрахователна премия за срока на кредита 2757.32 евро/ 5392.85 лв. (ориентировъчен размер). Обща дължима сума 186 834.75 евро/ 365 417.01 лв.

Примерът е изчислен за кредит 125 000 евро, за 360 месеца, с включени следните такси: такса за документален анализ на обезпечението - 127.82 евро/ 249.99 лв.; такса за откриване на разплащателна сметка към пакет „За заплата“ 0 евро/ 0 лв.; за обслужване на пакет „За заплата“ 2.25 евро/ 4.40 лв. месечно; за оценка на недвижим имот/ за апартамент 192 евро/ 375.52 лв., за заличаване на ипотека 30.68 евро/ 60.00 лв.; с включена годишна застрахователна премия на недвижим имот по Застраховка „Имущество“, изчислена като % от застрахователната сума, равна на непогасената главница по кредита.