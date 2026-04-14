Европейският строителен сектор призовава за по-широко прилагане на ценови индексации в договорите с частни възложители

В България строителният сектор все по-активно обсъжда необходимостта механизмите за индексация на цените да бъдат прилагани и в договорите с частни възложители. Причината тази тема да се превърне в толкова актуална днес е постоянната и трудно предвидима промяна на разходите, особено при горивата, строителните материали и енергията.

„Механизмите за коригиране на цените се превърнаха в тема от съществено значение поради непредсказуемата променливост на разходите през последните 6 години“, посочва Жан-Кристоф Репон, президент на Европейската конфедерация на строителите (EBC) и председател на Френската конфедерация на малките компании в строителството (CAPEB). По думите му тази динамика показва, „че стабилността в сектора вече е рядкост“.

Особено уязвими са микропредприятията и малките и средни предприятия (МСП), които работят с ограничени финансови резерви. „За микропредприятията и МСП възможността да коригират цените в такива ситуации е въпрос на оцеляване“, подчертава президентът на EBC. Той допълва, че тези компании „не могат да поемат скокове в цените от порядъка на 30–80 %“, каквито се наблюдават при ключови суровини и енергийни ресурси. Затова възможността за корекция на цените се превръща не просто в договорен инструмент, а в условие за оцеляване.

В страни като Франция широко се използват клаузи за индексация, които са обвързани с официални индекси на цените на материалите. По този начин секторът се стреми да превърне несигурността в по-предвидима и стабилна среда, особено за по-малките компании.

Добра практика в тази посока е въвеждането на национални системи за наблюдение на цените и факторите за техните промени. Пример за това е Центърът за анализи за цените на материалите на Франция , който разкрива данни и осигурява прозрачност относно промените на разходите за строителни материали. Репон е категоричен, че чрез този инструмент, възложители (независимо публични или частни), разбират по-добре реалните фактори, които влияят върху цените.

Ключовото решение при управлението на тези предизвикателства е, че всички участници във веригата на стойността да поемат своята част от отговорността.

„Никоя страна не следва да понася изцяло разходите от кризи като настоящата в Близкия изток. Рисковете трябва да се разпределят въз основа на това, което всяка страна може реалистично да контролира. Външните шокове в разходите не трябва да се поемат единствено от изпълнителите“, смята Репон.

Той подчертава необходимостта от ясни договори, прозрачност, честни правила и добра комуникация между всички участници за успешното реализиране на дългосрочни и мащабни проекти. „Опитът от обществените поръчки показва, че когато има структуриран диалог, проектите са по-стабилни, а доверието между страните се повишава, без малките фирми да поемат непропорционално голям риск“, казва председател на Френската конфедерация на малките компании в строителството.

В заключение, президентът на Европейската конфедерация на строителите заяви, че организацията би се включила в структуриран дебат в България чрез споделяне на добри практики от различни европейски държави, за да подпомогне достигането до ясни правила и механизми за работа на сектора у нас.