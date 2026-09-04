ЕС заздравява връзките с Арктика чрез ново финансиране за Гренландия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обяви отпускането на нови 200 милиона евро за Гренландия по време на посещението си в Нуук този уикенд. С тази стъпка тя цели укрепване на връзките с арктическия регион, след като гласоподавателите в Исландия отхвърлиха идеята за по-тясно сътрудничество с блока, съобщава Financial Times.

Очаква се пакетът от средства да е за периода 2026-27 година, а средствата ще бъдат инвестирани в сектори като добива на критично важни суровини, възобновяемата енергия, подводните кабели, сателитните връзки и центровете за данни, като част от сумата ще бъде предоставена на правителството на Гренландия за подобряване на администрацията, посочи един от служителите.

Тези 200 милиона евро са допълнение към вече отпуснатите на Гренландия 225 милиона евро от настоящия общ европейски бюджет за периода 2021–2027 г. – сума, която Фон дер Лайен планира да удвои при следващото разпределение на средства, предвидено за периода 2028–2034 г.

Председатлят на ЕК ще подпише и декларация за укрепване на икономическите връзки между ЕС и арктическия остров с население от едва 57 000 души, който е автономна част от Кралство Дания, тъй като Брюксел се стреми да засили политическата си подкрепа за Гренландия след многократните заплахи за анексиране от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Говорител на Комисията подчерта стратегическото значение на Гренландия за ЕС – "особено на фона на променящата се геополитическа и екологична обстановка в Арктика“.

Посещението се осъществява броени дни след референдум, на който исландците отхвърлиха идеята за възобновяване на преговорите за членство в ЕС. Исландия разчита до голяма степен на САЩ за своята сигурност, но заплахите на Тръмп по адрес на Гренландия и непредсказуемата му позиция спрямо НАТО отново разпалиха отдавнашния дебат дали страната не трябва да се сближи с Брюксел.

Тръмп, който още по време на първия си мандат настояваше за контрол над арктическия остров, заплаши да го анексира през втория си мандат, като не изключи и използването на военна сила. Той отстъпи от намеренията си по-рано тази година, след като държавите от ЕС се ангажираха да защитят територията и заплашиха САЩ с ответни мита.

ЕС се стреми да се утвърди като по-надежден дългосрочен партньор, чиито инвестиции на острова датират отпреди появата на заплахите от страна на Тръмп.