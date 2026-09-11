BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 40

Украйна удари Саратов: Пожар в петролна рафинерия и склад на Ozon (ВИДЕО)

Експлозии бяха чути и на други места в Русия

11.09.2026 | 09:48 ч. Обновена: 11.09.2026 | 09:58 ч. 59
Украйна удари Саратов: Пожар в петролна рафинерия и склад на Ozon (ВИДЕО)

През нощта срещу 11 септември украински дронове атакуваха руския град Саратов, като според съобщения в руски канали в Telegram са поразени обекти на петролната и логистичната инфраструктура.

Независимата руска медия ASTRA съобщи, че извършеният от нея OSINT анализ е установил пожар в рафинерията в Саратов, собственост на компанията "Роснефт“. Разпространени в социалните мрежи видеоклипове изглежда показват дронове и действия на руската противовъздушна отбрана в района.

Саратовската петролна рафинерия многократно е била обект на атаки по време на кампанията на Украйна за нанасяне на удари с голям обсег по руската енергийна инфраструктура. Обектът, който е част от държавната петролна компания "Роснефт“, има годишен капацитет за преработка на около 4,8 милиона тона суров петрол.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин публикува съобщение в Telegram около 02:00 ч. местно време относно заплаха от безпилотни летателни апарати, като заяви, че службите за спешна помощ са приведени в пълна готовност.

Пожар в склад на Ozon

Малко след удара по петролната рафинерия беше съобщено и за пожар в логистичен център на руския гигант в сферата на електронната търговия Ozon в Саратов. На видеоклип, публикуван от Exilenova+, се вижда голям пожар в обекта, избухнал малко след като са се чули експлозии.

Ozon е втората по големина платформа за електронна търговия в Русия след Wildberries и разполага с обширна мрежа от складове, центрове за обработка на поръчки и инфраструктура за доставка в цялата страна.

Експлозии бяха чути и на други места в Русия - в пристанищния град Каспийск, Република Дагестан. Към момента няма информация за последиците от съобщената атака.

Украинските въоръжени сили все още не са коментирали съобщената атака, съобщава The Kyiv Independent.

Саратов се намира на около 460 километра източно от границата на Украйна с Русия, близо до Луганска област в Източна Украйна.

Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии се превърнаха в един от най-значимите от икономическа гледна точка аспекти на кампанията на Киев с дронове с голям обсег, като допринесоха за недостиг на гориво и доведоха до рязък спад в руското производство през лятото. Обемът на преработка в руските рафинерии е спаднал до около 3,8 милиона барела на ден през август – спрямо близо 5 милиона барела на ден година по-рано, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на данни на Energy Aspects.

Украйна все по-често взема на прицел руски рафинерии в опит да наруши доставките на гориво и да намали приходите от енергийния сектор, които помагат за финансирането на войната на Москва.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Саратов Украйна удари дрон рафинерия Роснефт Ozon
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem