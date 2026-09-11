Украйна удари Саратов: Пожар в петролна рафинерия и склад на Ozon (ВИДЕО)

През нощта срещу 11 септември украински дронове атакуваха руския град Саратов, като според съобщения в руски канали в Telegram са поразени обекти на петролната и логистичната инфраструктура.

Независимата руска медия ASTRA съобщи, че извършеният от нея OSINT анализ е установил пожар в рафинерията в Саратов, собственост на компанията "Роснефт“. Разпространени в социалните мрежи видеоклипове изглежда показват дронове и действия на руската противовъздушна отбрана в района.

Саратовската петролна рафинерия многократно е била обект на атаки по време на кампанията на Украйна за нанасяне на удари с голям обсег по руската енергийна инфраструктура. Обектът, който е част от държавната петролна компания "Роснефт“, има годишен капацитет за преработка на около 4,8 милиона тона суров петрол.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин публикува съобщение в Telegram около 02:00 ч. местно време относно заплаха от безпилотни летателни апарати, като заяви, че службите за спешна помощ са приведени в пълна готовност.

Пожар в склад на Ozon

Малко след удара по петролната рафинерия беше съобщено и за пожар в логистичен център на руския гигант в сферата на електронната търговия Ozon в Саратов. На видеоклип, публикуван от Exilenova+, се вижда голям пожар в обекта, избухнал малко след като са се чули експлозии.

Ozon е втората по големина платформа за електронна търговия в Русия след Wildberries и разполага с обширна мрежа от складове, центрове за обработка на поръчки и инфраструктура за доставка в цялата страна.

Експлозии бяха чути и на други места в Русия - в пристанищния град Каспийск, Република Дагестан. Към момента няма информация за последиците от съобщената атака.

Украинските въоръжени сили все още не са коментирали съобщената атака, съобщава The Kyiv Independent.

Саратов се намира на около 460 километра източно от границата на Украйна с Русия, близо до Луганска област в Източна Украйна.

❗️Overnight, Ukrainian drones successfully attacked an Ozon logistics warehouse in Saratov. It was completely destroyed. pic.twitter.com/JBD2xe1yb9 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 11, 2026

Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии се превърнаха в един от най-значимите от икономическа гледна точка аспекти на кампанията на Киев с дронове с голям обсег, като допринесоха за недостиг на гориво и доведоха до рязък спад в руското производство през лятото. Обемът на преработка в руските рафинерии е спаднал до около 3,8 милиона барела на ден през август – спрямо близо 5 милиона барела на ден година по-рано, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на данни на Energy Aspects.

Украйна все по-често взема на прицел руски рафинерии в опит да наруши доставките на гориво и да намали приходите от енергийния сектор, които помагат за финансирането на войната на Москва.