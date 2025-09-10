IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
А1 представя: Най-новите продукти на Apple

Смартфоните от серията iPhone 17 и iPhone Air ще бъдат достъпни за предварителна поръчка от 15:00 ч. на 12.09.

10.09.2025 | 17:37 ч. Обновена: 10.09.2025 | 18:21 ч.
А1 ще предлага най-новите продукти на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3.

Клиентите на телекома ще имат възможността да поръчат предварително най-новите iPhone модели от 15:00 ч. на 12.09., като официалните продажби ще започнат на 19.09.

Последното поколение Apple Watch и AirPods Pro 3 също могат да бъдат заявени от 12.09. с официален старт на 19.09. За актуална информация за цените и наличностите следете A1.bg.

