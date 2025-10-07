Ето при кого отива Нобеловата награда за физика

Трима учени от американски университети спечелиха Нобеловата награда за физика за 2025 г. за работата си по квантовата механика.

Носителите са Джон Кларк, Мишел Х. Деворе и Джон М. Мартинис. Триото ръководи серия от експерименти, които демонстрираха, че странните свойства на квантовия свят могат да се превърнат в измерими ефекти в ежедневието.

Това включва разработването на свръхпроводяща електрическа система, която може да тунелира от едно физическо състояние в друго, еквивалент на топка, преминаваща директно през стена, вместо да отскача обратно.

Пробивът проправи пътя за следващото поколение квантова технология, включително квантова криптография, квантови компютри и квантови сензори.

На пресконференция проф. Кларк, който беше научил за наградата само чрез телефонно обаждане, каза:

„Меко казано, това беше изненадата на живота ми.“

Нобеловите награди са създадени от шведския изобретател Алфред Нобел, който почина през 1896 г. Тя е придружена от парична награда от 11 милиона шведски крони, което е повече от 997 000 евро.

От 1901 до 2024 г. са присъдени 118 Нобелови награди за физика. Петима от 227-те носители на награди по физика са жени, включително Мария Кюри през 1903 г.

Миналогодишната награда за физика отиде при физика Джон Хопфийлд и компютърния учен Джефри Хинтън, който се смята за един от кръстниците на изкуствения интелект (ИИ). Техните открития през 80-те години на миналия век позволиха машинното обучение с изкуствени невронни мрежи и проправиха пътя за съвременни пробиви в областта на изкуствения интелект.

Останалите Нобелови награди за 2025 г., присъдени за напредък в химията, литературата и за мир, ще бъдат обявени през седмицата. Наградата за икономика ще бъде връчена на 13 октомври.

Нобеловите лауреати ще получат своите награди на церемония по награждаване в Швеция през декември.