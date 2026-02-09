Мъск: SpaceX дава приоритет на автономен град на Луната пред проекта за Марс

Тех-милиардерът Илон Мъск съпбщи, че SpaceX е пренасочила фокуса си към изграждането на автономен град на Луната и прогнозира, че това може да бъде постигнато за по-малко от 10 години, съобщава Ройтерс.

SpaceX все още възнамерява да започне дългогодишната амбиция за град на Марс в рамките на пет до седем години, написа Мъск в своята социална мрежа X, но добави, че "най-важният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията, а Луната е по-бърза“.

Коментарите на Мъск са в ехо от публикация на Wall Street Journal от петък, в която се посочва, че SpaceX е казала на инвеститорите, че ще даде приоритет на пътуването до Луната и ще се опита да пътува до Марс по-късно, като се насочва към март 2027 г. за кацане на Луната без екипаж.

Само преди година Мъск заяви, че се стреми да изпрати безпилотна мисия до Марс до края на 2026 г.

САЩ са изправени пред силна конкуренция от Китай в надпреварата за връщане на хора на Луната през това десетилетие. Хората не са посещавали лунната повърхност от мисията Аполо 17 през 1972 г.

Преди по-малко от седмица Мъск обяви, че SpaceX е придобила компанията за изкуствен интелект, която той също ръководи, xAI, в сделка, която оценява ракетната и сателитна компания на 1 трилион долара, а компанията за изкуствен интелект - на 250 милиарда долара.

Поддръжниците на този ход го разглеждат като начин SpaceX да засили плановете си за космически центрове за данни, които Мъск смята за по-енергийно ефективни от наземните съоръжения, тъй като търсенето на изчислителна мощност нараства с развитието на изкуствения интелект.

SpaceX е основен изпълнител в лунната програма Artemis на NASA с договор за 4 милиарда долара за кацане на астронавти на лунната повърхност с помощта на Starship.

"По-голямата част от приходите на SpaceX са от търговската система Starlink“, добави Мъск.

По-рано в неделя Мъск сподели първата реклама на компанията за Super Bowl, промотираща нейната Wi-Fi услуга Starlink.