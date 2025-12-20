Тръмп официално постави цел на НАСА: Хората трябва да се върнат на Луната до 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално си постави за цел да върне хората на Луната до 2028 г. и да защити космическото пространство от военни заплахи в обширна изпълнителна заповед, издадена в четвъртък - първата голяма инициатива в космическата политика от втория му мандат, съобщава Ройтерс.

Заповедта, озаглавена "Осигуряване на космическото превъзходство на Америка", беше издадена часове след като милиардерът и частен астронавт Джаред Айзъкман, бивш клиент на SpaceX, положи клетва като 15-и администратор на НАСА.

Документът реорганизира координацията на националната космическа политика под ръководството на научния съветник на Белия дом Майкъл Крациос. Текстът призовава Пентагона и американските разузнавателни агенции да разработят стратегия за космическа сигурност, призовава за повишена ефективност сред частните изпълнители и насърчава тестването на технологии за противоракетна отбрана като част от програмата на Тръмп "Златният купол".

Заповедта изглежда разпуска Националния космически съвет, основният орган за координация на космическата политика на Белия дом, който Тръмп възроди през първия си мандат. Служител на администрацията обаче заяви, че структурата няма да бъде премахната, а по-скоро реорганизирана в Служба за технологична политика, като президентът ще бъде председател на съвета, а не вицепрезидент.

Целта за пилотирано кацане на Луната до края на 2028 г. е в съответствие с директивата на Тръмп от 2019 г., призоваваща за завръщане на Луната до 2024 г., краен срок, който мнозина в индустрията смятаха за нереалистичен.

Забавянията в разработването на ракетата Space Launch System на НАСА и Starship на SpaceX постепенно отложиха сроковете. Целта на НАСА преди това беше определена за 2028 г., датираща от администрацията на Обама.

Кацане през 2028 г. би отбелязало началото на устойчиво човешко присъствие на Луната, като част от програмата Artemis на НАСА

Съединените щати са в пряка конкуренция с Китай, който се стреми към първата си пилотирана мисия до Луната през 2030 г. Изпълнителната заповед призовава за "създаване на началните елементи на постоянен лунен пост до 2030 г.", което затвърждава целта на НАСА за разработване на дългосрочни бази, включително с ядрени енергийни източници.

В началото на втория си мандат Тръмп често говореше за изпращане на мисии до Марс, тъй като Илон Мъск, основен финансов поддръжник и основател на SpaceX, силно насърчаваше колонизацията на Червената планета. Конгресът обаче върна фокуса към Луната, оказвайки натиск върху ръководството на НАСА да продължи програмата Artemis, в която вече са инвестирани милиарди долари.

Успоредно с това администрацията на Тръмп намали персонала на НАСА с около 20% и предложи съкращаване на бюджета на агенцията за 2026 г. с около 25% в сравнение с обичайното ниво от 25 милиарда долара, излагайки на риск множество научни програми.

Джаред Айзъкман заяви, че НАСА трябва да преследва както лунните, така и марсианските цели, но с приоритет за Луната, за да изпревари Китай. Постигането на целта за 2028 г. зависи до голяма степен от напредъка на Starship на SpaceX, който беше критикуван от бивши служители на НАСА за бавния си темп на развитие.