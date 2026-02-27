Huawei представи ново поколение иновации в Мадрид с акцент върху HUAWEI WATCH GT Runner 2

Huawei представи ново поколение иновативни продукти по време на глобалното събитие „Now is Your Run“ в Мадрид, Испания. Технологичният гигант отбеляза завръщането си в сегмента на смартчасовници за професионално бягане след пет години изследвания и разработки с дебюта на изцяло новия HUAWEI WATCH GT Runner 2. По време на събитието бяха показани още HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 и серията HUAWEI Band 11.

Двукратният олимпийски шампион в маратонското бягане Елиуд Кипчоге излезе на сцената като глобален посланик на HUAWEI WATCH GT Runner 2. „Бягането означава много повече от това да можеш да бягаш бързо“, сподели Кипчоге. „Вярвам, че бягането е най-красивата активност независимо дали като професионален атлет, или любител. Заедно с Huawei можем да достигнем до милиони бегачи по целия свят с надеждата да повлияем по красив и положителен начин на живота им.“

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Предефиниране на смартчасовниците за професионално бягане

HUAWEI WATCH GT Runner 2 е създаден както за любители, така и за напреднали бегачи. Часовникът предоставя професионални насоки и подкрепа при състезания. След пет години разработки Huawei задава нов стандарт в категорията смартчасовници за професионално бягане. Резултатът е по-леко и по-ефективно бягане при всяка тренировка.

Оборудван е с 3D плаваща антена и оптимизиран дизайн на уплътнението на антената. Това допринася и значително подобрение в точността на GPS позиционирането спрямо предходния модел. HUAWEI WATCH GT Runner 2 позволява прецизно проследяване на маршрута дори в предизвикателна среда като тунели или участъци с ограничен GPS сигнал.

Новият интелигентен маратонски режим събира цялата информация за състезанието на едно място. Той действа като личен треньор на китката и предоставя насоки в реално време. HUAWEI WATCH GT Runner 2 подпомага професионалните спортисти в подобряването на резултатите им и същевременно предлага интелигентно и професионално изживяване за любителите бегачи. По време на събитието Елиуд Кипчоге коментира още сътрудничеството си с Huawei: „Вложих много страст в това да подобрим изживяването за професионалните и любителите бегачи по цял свят.

HUAWEI FreeBuds Pro 5: Първите в света слушалки с двуядрено активно шумопотискане (ANC)

HUAWEI FreeBuds Pro 5 демонстрират нов подход към безжичното аудио. Моделът предлага интелигентна система за шумопотискане с изкуствен интелект и двоен говорител. Технологията не само блокира външния шум, но анализира и управлява звуковия фон в реално време. Резултатът е персонализирано аудио изживяване – от дълбока тишина до ясни и стабилни разговори. HUAWEI FreeBuds Pro 5 поставят нов стандарт при безжичните слушалки със звук без загуби, интелигентен контрол на шума и плавна работа в различни сценарии на употреба. С този модел Huawei затвърждава стремежа си да развива водеща световна аудио марка.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition и серията HUAWEI Band 11: Активен начин на живот и фитнес на следващо ниво

На събитието компанията представи и нови носими устройства, насочени към активностите на открито и интелигентния фитнес.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 бе представен в нов цвят Green. Моделът запазва възможностите си за гмуркане и приключения на открито и въвежда подобрени функции за любителите на голфа. Те осигуряват по-прецизно и интелигентно спортно изживяване.

Серията HUAWEI Band 11 съчетава елегантен дизайн с практична функционалност. Смарт устройствата разполагат с по-голям и по-ясен дисплей, който остава видим дори при ярка слънчева светлина. HUAWEI Band 11 е надежден спътник за ежедневните фитнес нужди на потребителите. Серията предлага мониторинг на здравето, проследяване на активността и удобни функции в компактна форма.

Миналата година Huawei представи мотото си „Now is Yours“, с което постави фокус върху по-близка и автентична комуникация с потребителите. В Мадрид компанията надгради тази концепция със събитието „Now is Your Run“. Партньорството с Елиуд Кипчоге подчерта ангажимента на Huawei към здравословния начин на живот и бягането като достъпен спорт. Компанията ще продължи да насърчава превенцията на здравето и движението чрез технологични иновации и продукти, които дават на повече хора възможност да водят по-активен живот.