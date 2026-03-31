Иран заплаши за атакува Apple, Google и Meta

Иранската Революционна гвардия обяви, че ще атакува водещи американски технологични компании като Apple, Google и Meta, ако последват нови "целенасочени убийства" на ирански лидери.

В разпространено изявление се казва, че от 20:00 часа местно време в Техеран в сряда, 1 април, тези компании "трябва да очакват унищожаването на съответните им звена в отговор на всяко убийство в Иран". В текста са изброени общо 18 компании, обвинени в съучастие в подобни операции, пише БГНЕС.

От гвардията отправят и директно предупреждение към служителите им, като заявяват: "Съветваме служителите на тези институции незабавно да напуснат работните си места, за да запазят живота си."