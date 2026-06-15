Нова ера в НАСА: "Синът на Конкорд“ премина звуковата бариера ВИДЕО

Свръхзвуковият самолет "Синът на Конкорд“ на НАСА за първи път преодоля звуковата бариера, проправяйки пътя за ултрабързи въздушни пътувания. Самолетът на стойност 247 милиона долара, наречен X-59, достигна максимална скорост от 1,1 Маха или 1150 км/ч по време на тестов полет осъществен на 5 юни.

Нов рекорд за скорост

Тестовият пилот Джим "Клу“ Лес излетя и кацна от военновъздушната база Едуардс, Калифорния, извисявайки се на 13 200 м, преди да постави новия рекорд за скорост.

Въпреки че полетът продължи само 81 минути, но това е първата стъпка към свръхзвукови полети от Лондон до Ню Йорк за по-малко от четири часа, откакто Конкорд беше пенсиониран.

Космическата агенция обаче има планове да ускори още повече своя експериментален самолет.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман казва, че X-59 ще лети отново и ще достигне Мах 1,4, или 925 мили в час (1490 км/ч), в рамките на "следващите дни“.

✈️ ANOTHER MILESTONE UNLOCKED: NASA’s X-59 reaches speed, altitude for future quiet supersonic flight testing! NASA's X-59 experimental aircraft achieved a major milestone June 12, reaching Mach 1.4 (about 924 mph) and an altitude of 55,000 feet – its fastest and highest flight… pic.twitter.com/2f5F1Cceoi — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 12, 2026

Тези полети ще проверят дали неконвенционалният дизайн на самолета наистина намалява звуковия бум до тих "туп“, както се надява НАСА.

"X-59 се готви за своя тих свръхзвуков дебют", каза в изявление Айзъкман.

X-59 е проектиран да реши един от големите проблеми със свръхзвуковите полети, а именно непоносимата сила на оглушителния звуков бум.

Докато реактивен самолет се движи в небето, той избутва въздуха настрани като лодка, движеща се през вода, създавайки вълнички под формата на звукови вълни.

При свръхзвукови скорости самолетът изпреварва тази следа от звукови вълни, което кара вълничките да се струпват и компресират в една масивна ударна вълна. Това означава, че свръхзвуковите самолети, като Конкорд, постоянно оставят след себе си мощни ударни вълни, които се чуват като "бум“, когато летателният апарат преминава над тях.

Тъй като тези бумове могат да бъдат силни до 110 децибела, подобно на силен рок концерт, свръхзвуковите полети обикновено са забранени над населени места.

Подобрена технология

За да реши този проблем, НАСА работи по разработването на "тиха свръхзвукова технология (Quesst)“, която би заглушила бума.

Свръхзвуковият самолет X-59 е кулминацията на тези усилия и би трябвало да направи свръхзвуковия полет достатъчно тих, за да прелита над населени места.

Самолетът е разработен от подразделението "Skunk Works“ на американската аерокосмическа фирма Lockheed Martin, след като през 2016 г. НАСА му е възложила договор за проектиране на стойност 247,5 милиона долара.

Той се отличава с радикално преработена геометрия, в която всяка характеристика е проектирана да разсейва и заглушава звуковия бум.

Най-очевидната разлика от обикновения реактивен самолет е тънкият, заострен нос, който представлява почти една трета от цялата дължина на самолета и е оформен така, че да разчупи ударната вълна.

Недостатъкът на този нов дизайн е, че пилотската кабина е разположена около половината от дължината на превозното средство и няма прозорци, насочени напред.

Вместо това, един пилот използва система от камери и дисплеи с добавена реалност, известни като eXternal Vision System, за да вижда отпред.

Според НАСА това намалява силата на звука на ударната вълна, чута на земята, до нещо между далечен гръм и затваряне на врата на кола на 20 фута (шест метра) разстояние.

"Благодарен съм на екипа на НАСА и Lockheed Martin Skunk Works за помощта им да ни доведат до този момент и се надявам, че това е първото от многото сътрудничества, докато възстановяваме портфолиото на НАСА за X-plane", каза Айзъкман.

Следваща фаза на тестване

От първия си полет през октомври 2025 г., "Синът на Конкорд“ вече е преминал през десетки все по-взискателни тестове в процес, известен като "разширяване на обвивката“.

Този първи свръхзвуков полет е само последният етап в този постепенен процес, който въвежда тихия самолет на НАСА в следващата фаза на тестване.

По време на теста X-59 беше наблюдаван от преследващ самолет F-15 на НАСА, който прелетя наблизо, за да следи напредъка му.

Силният звуков бум от F-15 прикри звука, произведен от X-59, което означаваше, че НАСА не можеше да бъде сигурна колко тих е бил.

Преследващият самолет обаче е оборудван със специализирана сонда за първоначални измервания на ударните вълни на X-59.

Майкъл Крациос, помощник на президента по наука и технологии и директор на Службата за научна и технологична политика, сподели: "Първият свръхзвуков полет на X-59 е доказателство за трайното лидерство на Америка в науката и инженерството".

През следващите няколко дни НАСА ще изпрати X-59 на първия си полет в "условия на мисията“, достигайки крейсерска скорост от 1,4 Маха на височина 16 764 метра.

Въпреки че тези полети ще бъдат придружени и от преследващ самолет, това ще бъде важна стъпка към тестване на тихия звуков бум.

Този тест е важен, защото тези скорости и височини са това, на което ще бъде тестван X-59, когато му бъде разрешено да лети над няколко американски населени места.

Накрая, тестовите пилоти ще доведат самолета до абсолютния му лимит, достигайки максимална скорост от Мах 1,6 на 60 000 фута – около два пъти по-висока от височината и скоростта на търговска авиокомпания.

След този полет НАСА ще премине към следващия етап от тестовете, фокусирайки се върху звуковия му профил, за да провери способността му да издава тихи удари.

Самолетът ще бъде прелетян над населени райони на САЩ, за да се види как хората възприемат удара на X-59, преминаващ над главите им.

НАСА заявява, че ще сподели тези данни с американските и международните регулатори, за да "помогне за установяването на нови стандарти за шум, основани на данни, които да осигурят бъдещ жизнеспособен пазар за свръхзвукови търговски полети над сушата“.

В бъдеще това би могло да отвори вратата за търговски свръхзвукови полети, които не причиняват големи неудобства на тези на земята.