SpaceX прекрати мисията на Starship часове по-рано ВИДЕО

Корабът Starship на SpaceX достигна орбита за първи път и успешно изведе 26 спътника Starlink. Полетът обаче бе прекратен преждевременно след около две обиколки около Земята. Причината за края на полета засега не е ясна.

Първоначално компанията планираше близо 10-часов полет с шест обиколки около Земята. Но от SpaceX съобщиха, че космическият кораб ще навлезе в атмосферата около три часа след изстрелването и ще се приводни в Тихия океан северно от Хавайските острови.

"Изглежда, че ще достигнем първата контролна точка и ще се върнем по-рано", съобщиха от компанията. "На практика това означава, че няма да правим толкова много обиколки около Земята."

Въпреки ранното връщане на апарата, водещият от SpaceX отбелязва: "досега денят е изключително успешен".

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Всички 26 сателита Starlink V3 бяха изведени в орбита, каквато беше една от мисиите на тестовия полет.

Ако двигателите на Starship не се бяха задействали за маневрата по излизане от орбита или тя не беше протекла успешно, Starship е можел да остане в орбита около Земята, обяснява пред BBC научният журналист Каролайн Стийл. Това би задълбочило проблема с космическите отпадъци, с който вече се сблъскваме, казва тя.

От SpaceX "наистина искаха да продължат обиколките само ако бяха сигурни, че ще могат да върнат Starship обратно на Земята", добавя тя.

"Беше изключително впечатляващо да се види колко кратък и слаб беше двигателят, за да върне ракетата на Земята. Дори минимални промени в ъгъла и скоростта оказват огромно влияние с течение на времето."

Стийл обяснява, черакетата се движила в малко по-различна посока и гравитационното привличане я е върнало обратно на Земята.

Приводняването на ракетата не беше никак меко, както бе наблюдавано при 13-ия изпитателен полет през юли. Тогава нямаше огромно огнено кълбо като това, което съпътства днешния полет. Въпреки това, от тълпата зад кадър на живото предаване на SpaceX се чуха бурни възгласи, когато ракетата се приводни в Тихия океан с огромно огнено кълбо.

Сега и двете части на ракетата се намират в Северното полукълбо.

SpaceX's Starship rocket just performed a flip maneuver and splashed down on target in the Pacific Ocean. Seems like tower catch could be a go for flight 15. pic.twitter.com/LrkvxLGkeB — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 28, 2026