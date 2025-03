Кой е единственият човек с доживотна забрана да посещава Vanity Fair Oscar Party?

Години преди публичните скандали, които сринаха кариерата му и разтърсиха Холивуд, Харви Уайнстийн е бил „баннат“ завинаги от партито на Vanity Fair. Това звездно събитие традиционно се провежда след церемонията по връчване на наградите "Оскар“.

В новите си мемоари „When the Going Was Good“, бившият главен редактор на изданието - Грейдън Картър - разкрива, че Уайнстийн е единственият човек, на когото е наложена доживотна забрана за присъствие на събитието. Причината? Често се появявал с повече гости от позволеното и се държал грубо със служителите на събитието, като ги притискал и тормозел, пише People.

Картър разказва, че първоначално го е предупредил, че ще му забрани да идва, ако продължи да се държи по този начин. „Беше правилно решение, но и донякъде глупаво, защото той беше безспорно най-влиятелният продуцент в Холивуд по онова време и можеше лесно да убеди звездите от своите филми да бойкотират нашето парти в нощта на „Оскарите“, пише той.

В следващите страници на книгата Картър уточнява, че забраната се е разширила за всички събития на Vanity Fair, след като Уайнстийн се нахвърлил и на Сара Маркс — водещият организатор на партито.

В интервю за Page Six, публикувано на 23 март, Картър коментира директно ситуацията: „Беше баннат за всичко, защото се държеше грубо със служителите, а на мен това не ми харесваше.“

След това Харви бе окончателно отстранен от филмовата индустрия. В момента излежава присъда след като беше осъден в Калифорния през 2022 г. за множество сексуални престъпления. По-рано, през 2020 г., той бе осъден за изнасилване и сексуално посегателство в Ню Йорк, но тези присъди бяха отменени през април 2024 година.

През декември 2024 г. адвокатът му Имран Х. Ансари заяви пред репортери, че Уайнстийн е „напълно малтретиран“ в затвора на остров Райкърс. Бившият продуцент страда от хронична миелоидна левкемия, диагностицирана през есента на 2024 година.

