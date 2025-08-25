Таро прогноза за 25 - 31 август

Таро картите за новата седмица Осмица мечове обърната и Слънцето.

Първата таро карта е Осмица мечове обърната.

Обърнатата Осмица мечове подсказва, че ограничаващите самоубеждения ви измъчват, пречейки ви да продължите напред. Това може да се изразява в погрешни мисловни модели. Например да си мислите, че не заслужавате да ви се случват хубави неща в живота. Или може да заключите, че вече не на години, на които да промените нещо в положителна посока в живота си, че не е редно да започвате нещо ново, че няма да се справите със свалянето на излишни килограми (ако се опитвате) и т.н.

Таро картатат показва, че убежденията, които имате за себе си, ви пречат да постигнете личните си цели. Ето защо е важно да начина си на мислене.

Обърнатата Осмица мечове също подсказва, че сте по-склонни към голяма самокритика, което ви кара да страдате. Чувствате се в капан, защото всеки път, когато се опитвате да направите нещо, вашият вътрешен критик ви казва защо е грешно или не е достатъчно добро. Но от положителна гледна точка, тази таро карта показва, че е настъпил момента, в който се освобождавате от негативни модели и системи от вярвания.

