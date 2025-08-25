IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 25 - 31 август

Трудностите преминават

25.08.2025 | 18:07 ч. Обновена: 25.08.2025 | 22:24 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Таро картите за новата седмица Осмица мечове обърната и Слънцето. 

Първата таро карта е Осмица мечове обърната. 

Обърнатата Осмица мечове подсказва, че ограничаващите самоубеждения ви измъчват, пречейки ви да продължите напред. Това може да се изразява в погрешни мисловни модели. Например да си мислите, че не заслужавате да ви се случват хубави неща в живота. Или може да заключите, че вече не на години, на които да промените нещо в положителна посока в живота си, че не е редно да започвате нещо ново, че няма да се справите със свалянето на излишни килограми (ако се опитвате) и т.н. 

Таро картатат показва, че  убежденията, които имате за себе си, ви пречат да постигнете личните си цели. Ето защо е важно да начина си на мислене. 

Обърнатата Осмица мечове също подсказва, че сте по-склонни към голяма самокритика, което ви кара да страдате. Чувствате се в капан, защото всеки път, когато се опитвате да направите нещо, вашият вътрешен критик ви казва защо е грешно или не е достатъчно добро. Но от положителна гледна точка, тази таро карта показва, че е настъпил момента, в който се освобождавате от негативни модели и системи от вярвания. 

Източник: Седмична таро прогноза за 25 - 31 август

