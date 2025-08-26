Венера преминава в Лъв - нови идеи и романтика

На 25 август планетата на парите, красотата и любовта Венера, преминава в знака на зодия Лъв. Следващите няколко седмици до 19 септември ще донесат най-динамичната и невероятна атмосфера. Венера ще ни донесе романтика, която ще озари живота ни. Лъвът управлява сърдечната чакра, така че това разположение добавя жар както към творчеството, така и към любовта. В настроение сме за любов, флиртове, както като даващи, така и като получаващи.

Транзитът Венера в огнения зодиакален знак Лъв ни напомня, че е време да се стремим към това, което искате. Огненият и страстен знак Лъв определено е готов да се покаже, но и да бъде по-драматичен, особено в любовен план.

С Венера в Лъв ще искаме да дефинираме взаимоотношенията по наши собствени критерии, дори ако разглеждаме радикални понятия като анархията във взаимоотношенията. Нашите убеждения са част от това, което сме, и няма да ги отхвърляме. На 27 август, когато Венера и Уран ще се „съберат“ трябва внимателно да обмислим и да се примирим с типа партньорства, които наистина искаме. Тази яснота ще ни освежи, когато ретроградният Нептун се прояви по-късно през деня.

Източник: Венера в Лъв от 25 август до 19 септември – любовта ни вълнува