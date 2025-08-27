IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Причини той да не напуска партньорката си, дори да не иска да е с нея

Роднините му влияят

27.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 28.08.2025 | 01:55 ч. 2
Снимка: istock

Любовната връзка е усилие от страна на двамата партньори. Ако изпитвате симпатия към мъж, който е обвързан и за който знаете, че не се чувства комфортно във взаимоотношенията си, вероятно се питате защо не ги напусне. Да, има мъже, които вече не изпитват любовни емоции към половинката си, но въпреки това трудно биха я напуснали. И невинаги причината за това са децата, които имат. 

Ето 10 възможни причини той да не си тръгва от нея. 

1. Иска някой, който да се грижи за него - Всеки мъж просто иска да бъде обгрижван. Без значение колко успешен или независим е, наличието на някой, който се грижи за неговите нужди, е ключова част от щастието му. 

2. Чувства се важен – Това е продължение на предните редове. Дори и да не иска вече да е във връзка с партньорката си, мъжът не би си тръгнал, ако тя му гали егото. 

3. Той харесва интимността с нея - Много мъже са водени от физическата интимност. Ако сексът с нея все още му харесва, това все още е причина да не се разделят.

4. Той не иска да се налага да излиза отново на срещи – Тя му е сигурна. Опознаването отново на нова партньорка е време, емоции, разходи.

връзка флирт интимно
