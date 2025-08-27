Любовният ви хороскоп за септември

Новият месец септември ни носи нова енергия в любовта. За някои представители на зодиака може да е край на любовна връзка, за други надграждане. Звездите ни съветват да не идеализираме партньора си. Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за септември.

Овен

Началото на есента за вас е стартовата линия в надпреварата за любов. Енергията и спонтанността на зодията ще привлекат някого, който е готов да сподели емоциите си с вас, особено ако сте необвързани. Но не прекалявайте с доминацията, оставете другата страна да поеме инициативата, в противен случай той/ тя ще се откаже. Овните във връзка ще имат възможността да разрешат конфликти, да подновят романтиката.

Телец

Звездите съветват родените под знака на зодията да внимават с новите романси. Ако се намирате във връзка, съсредоточете се в нея. Общувайте по-често и задълбочено, обменяйте мнения с партньора си, забавлявайте се заедно, пътувайте. Самотните Телци може да установят, че симпатията узрява в кръга на стари приятели. Погледнете по-отблизо тези, които винаги ви подкрепят. Септември носи много емоции в любовта за Телеца.

Близнаци

Представителите на въздушната зодия ще бъдат като магнит за другите в края на лятото. Не се изненадвайте, ако непознати започнат да ви правят комплименти. През септември ще сте особено съблазнителни.

Във вече установените връзки е възможна криза поради рутина. Разчупете връзката си. Това, което не бива да правите през септември, е да давате празни обещания на любимия си човек. Сатурн в Риби изисква отговорност, дори в любовта.

