IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

10 признака, че някой е несигурна личност

Той постоянно се сравнява с другите

27.08.2025 | 23:20 ч. Обновена: 28.08.2025 | 01:59 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Несигурността може да се прояви в различни типове поведение. Несигурната личност обикновено се старае да прикрие неувереността и ниското си самочувствие с някои подсъзнателни методи, с които да повиши собственото си усещане за стойност и превъзходство над другите. Несигурните хора се опитват да се държат по начин, който да ги кара да изпъкват, но не над другите, а обикновено за сметка на другите. 

Ще разпознаете дали една личност е несигурна по някои признаци. Ето 10 от издайническите знаци, подсказващи, че един човек е дълбоко несигурен. 

1.   Той е склонен да се обяснява прекалено много. 

Когато някой е несигурен, той ще се опитва да се хареса на всички. А за да постигне това, често несигурният човек е склонен да се обяснява прекалено много, да разяснява мисленето си, начините, подходите си. Всичко това е с цел да не би случайно да остане погрешно разбран, отхвърлен, неодобрен от другите. 

2.   Той хвърля вината върху другите. 

Несигурните личности не се приемат за виновни в никой случай. Винаги другите са им виновни за провалите, за неуспехите, за стечението на обстоятелствата, за пропуските – за всичко. По-лесно е да обвиниш другите или просто да хвърлиш вината върху съдбата, която, видиш ли, не е благосклонна към теб за разлика от всички останали. Така наистина е много по-лесно да се пощадиш и да се потупаш по рамото, казвайки си, че нищо не зависи от теб. 

Източник: 10 признака, издаващи несигурната личност

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мотивация успех самочувствие
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem