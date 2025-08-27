10 признака, че някой е несигурна личност

Несигурността може да се прояви в различни типове поведение. Несигурната личност обикновено се старае да прикрие неувереността и ниското си самочувствие с някои подсъзнателни методи, с които да повиши собственото си усещане за стойност и превъзходство над другите. Несигурните хора се опитват да се държат по начин, който да ги кара да изпъкват, но не над другите, а обикновено за сметка на другите.

Ще разпознаете дали една личност е несигурна по някои признаци. Ето 10 от издайническите знаци, подсказващи, че един човек е дълбоко несигурен.

1. Той е склонен да се обяснява прекалено много.

Когато някой е несигурен, той ще се опитва да се хареса на всички. А за да постигне това, често несигурният човек е склонен да се обяснява прекалено много, да разяснява мисленето си, начините, подходите си. Всичко това е с цел да не би случайно да остане погрешно разбран, отхвърлен, неодобрен от другите.

2. Той хвърля вината върху другите.

Несигурните личности не се приемат за виновни в никой случай. Винаги другите са им виновни за провалите, за неуспехите, за стечението на обстоятелствата, за пропуските – за всичко. По-лесно е да обвиниш другите или просто да хвърлиш вината върху съдбата, която, видиш ли, не е благосклонна към теб за разлика от всички останали. Така наистина е много по-лесно да се пощадиш и да се потупаш по рамото, казвайки си, че нищо не зависи от теб.

