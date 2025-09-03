IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Андре Агаси изненадващо се появи с 21-годишната си дъщеря Джаз

Вижте порасналите наследници на тенис легендите Агаси и Щефи Граф

03.09.2025 | 19:48 ч. Обновена: 03.09.2025 | 20:34 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Рядко вижданата дъщеря на Андре Агаси и Щефи Граф, Джаз, се появи изненадващо заедно с баща си на US Open, където го описа като „супергерой“.

21-годишната звездна наследница придружи баща си на гала вечерта на фондация USTA и наблюдаваше как той получава наградата „Serving Up Dreams“ за неуморната си работа извън корта.

Родена през 2003 г., Джаз страни от светлината на прожекторите, като не е активна и в социалните медии - в рязък контраст с по-големия си брат, който играе професионален бейзбол в Германия.

Известно е обаче, че блондинката има интереси към конна езда, фитнес, мода и изкуство, както и към спортове, включително сноуборд, голф и пикълбол.

Източник: Tialoto.bg

