Андре Агаси изненадващо се появи с 21-годишната си дъщеря Джаз

Рядко вижданата дъщеря на Андре Агаси и Щефи Граф, Джаз, се появи изненадващо заедно с баща си на US Open, където го описа като „супергерой“.

21-годишната звездна наследница придружи баща си на гала вечерта на фондация USTA и наблюдаваше как той получава наградата „Serving Up Dreams“ за неуморната си работа извън корта.

Родена през 2003 г., Джаз страни от светлината на прожекторите, като не е активна и в социалните медии - в рязък контраст с по-големия си брат, който играе професионален бейзбол в Германия.

Известно е обаче, че блондинката има интереси към конна езда, фитнес, мода и изкуство, както и към спортове, включително сноуборд, голф и пикълбол.

Източник: Tialoto.bg