Фрази, които показват, че сте се отказали от щастието си

Жените споделят чувства, за да се свържат, а не за да бъдат поправяни или обсъждани. Когато чувствата на една жена са посрещнати с емпатия и интерес, тя се чувства сигурна, ценена и обичана. Защитната позиция, решаването на проблеми в неподходящ момент или отхвърлянето могат да доведат до разпадане на емоционалната ѝ откритост.

Кои фрази показват, че сте обърнали гръб на собственото си щастие?

„Твърде съм уморена, за да говоря за това“

Тази фраза може да означава: „Емоционално съм изтощена.“ Това не е физическа умора. Жена, която споделя това се чувства изтощена от факта, че е носила сама тежестта на неразрешеното напрежение твърде дълго и не е в състояние да се ангажира повече.

„Мисли, каквото си искаш“

На езика на една жена това може да означава: „Приключих с опитите да преодолея пропастта между нас.“ Това сигнализира за дълбоко чувство на изоставяне и капитулация. Такава жена вече не чувства, че нейната гледна точка е ценена, затова позволява на разстоянието да расте.

