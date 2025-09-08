Седмичен любовен хороскоп за 8 - 14 септември

Новата седмица ще бъде динамична и интересна в любовен план. Да бъдем с някой, който може да ни помогне да станем най-добрата версия на себе си, ще бъде важно за нас. септември

И ще се случи, благодарение на Слънцето в проницателната Дева, което прави прекрасен секстил с експанзивния Юпитер в Рак. Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 8 - 14 септември.

Овен

Споделянето на вашите мисли може да бъде полезни за вас, Овни. Вземането на решения като екип е жизненоважно във всяка любовна връзка. Обвързаните представители на зодията може да закупя нов дом или да преживеят някаква положителна промяна. Ако никога не сте живели заедно преди, това е особено вълнуващ момент. Уверете се, че сте наясно с важните неща. Ако сте необвързани, има голяма вероятност за нова среща, флирт.

Телец

Вашите романтични перспективи са по-ярки от всякога, Телци! Слънцето и Меркурий са във вашия 5-ти дом на любовта, като и двете планети правят прекрасна връзка с Юпитер, който в момента е във вашия комуникационен сектор. Ако сте необвързани, това е чудесен знак за вероятността да срещнете нов любовен интерес. Обвързаните Телци ще имат чудесни възможности да се забавляват с партньора. Организирайте си нещо специално.

Близнаци

Седмицата е подходяща за продуктивни разговори с настоящата или потенциалната ви половинка. Говорете с любимия човек относно харченето на пари за дома, за да подобрите комфорта си. Слънцето и Меркурий се свързват прекрасно с експанзивния Юпитер във вашия втори дом на доходите. Тъй като Юпитер управлява сектора на взаимоотношенията ви, с партньора може да повишите увереността ви относно способността ви да печелите. Готови сте да похарчите част от допълнителните си пари за дома си. Ако сте необвързани, бъдете отворени за нова любов.

Източник: Любовен хороскоп за 8 - 14 септември