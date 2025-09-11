6 растения срещу негативна енергия

Растенията край нас имат невероятна сила. Някои ни привличат с красотата си, други с аромата. Знаем, че ако се разходим из природата, бързо ще намалим нивото на стрес, ще се заредим с положителни вибрации.

У дома, също сме създали свой собствен кът от любими растения. Вижте кои имат силата да внасят повече баланс в живота и да елиминират негативната енергия.

Градински чай

Градинският чай е добре позната билка, но и подправка, която често се използва за енергийно прочистване на дома. Смята се, че изгарянето на сушени листа от градински чай, премахва негативната енергия и насърчава положителни вибрации в пространството. Твърди се, че ароматът на горящ градински чай има успокояващ ефект и може да помогне за създаването на усещане за баланс.

Лавандула

Лавандулата е известна не само с красивите си цветове и уникален аромат, но и със своите успокояващи и облекчаващи свойства. Смята се, че поставянето на лавандулови растения в дома насърчава релаксацията и създава спокойна атмосфера. Нежният ѝ аромат елиминира негативната енергия и насърчи чувството за благополучие. Освен това, комарите и мухите не харесват лавандулата, което я прави чудесна защита от тях.

Източник: Растения, които гонят негативната енергия