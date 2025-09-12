IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои дати ще ви носят късмет до края на 2025 година?

Разберете повече за вашия зодиакален знак

12.09.2025 | 18:52 ч. Обновена: 12.09.2025 | 19:11 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Не остава чак толкова много до края на 2025 година. Една година, изпълнена с много динамика, изненади, промени. Винаги, когато наближи краят на този 12-месечен цикъл, се вълнуваме какво ни очаква, има ли късметлийски дни за нас. 

В следващите редове вижте кои дати ще ви носят късмет до края на 2025 година, според вашата зодия. 

Овен – 15 декември 2025 г.

Огненият Марс, планетата на действието и амбицията и ваша управляваща планета, навлиза в знака на зодия Козирог. Това е силен тласък за професионалния ви път. Овни, очаквайте увереност, резултати и възможности за развитие в кариерата.

Телец – 5 ноември 2025 г.

Пълнолунието във вашия знак, Телци, ще ви помогне да се освободите от стари емоции и модели, които вече не са ви необходими. Ще почувствате стабилност и подкрепа, а увереността ви ще ви даде сила да поемете напред.

Източник: Късметлийски дни до края на 2025 за всяка зодия 

Това се случи Dnes

2025 зодии зодии и късмет
