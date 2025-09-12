Не остава чак толкова много до края на 2025 година. Една година, изпълнена с много динамика, изненади, промени. Винаги, когато наближи краят на този 12-месечен цикъл, се вълнуваме какво ни очаква, има ли късметлийски дни за нас.

В следващите редове вижте кои дати ще ви носят късмет до края на 2025 година, според вашата зодия.

Овен – 15 декември 2025 г.

Огненият Марс, планетата на действието и амбицията и ваша управляваща планета, навлиза в знака на зодия Козирог. Това е силен тласък за професионалния ви път. Овни, очаквайте увереност, резултати и възможности за развитие в кариерата.

Телец – 5 ноември 2025 г.

Пълнолунието във вашия знак, Телци, ще ви помогне да се освободите от стари емоции и модели, които вече не са ви необходими. Ще почувствате стабилност и подкрепа, а увереността ви ще ви даде сила да поемете напред.

Източник: Късметлийски дни до края на 2025 за всяка зодия