Присила: Майкъл Джексън искаше да се ожени за династията "Пресли", не за Лиса Мари

Присила Пресли остро разкритикува покойната си дъщеря Лиса Мари Пресли за нейния „катастрофален“ брак с Майкъл Джексън, определяйки го като чист PR-спектакъл.

В новите си мемоари „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“ (излезли вече на пазара) тя признава, че никога не е одобрявала изненадващата сватба на Лиса Мари с певеца на „Thriller“ на 26 май 1994 г. в тайна церемония в Доминиканската република – и че „липсата ѝ на ентусиазъм била очевидна“.

„Бях потресена от този брак. Знаех дълбоко в себе си, че Майкъл не се жени за Лиса Мари – той се жени за династията Пресли. Кралят на попа искаше да се обвърже с Краля на рока“, пише Присила.

Присила никога не е вярвала, че Джексън наистина е обичал дъщеря ѝ. Тя е смятала, че моментът е твърде „удобен“ – тъкмо когато срещу него вървят тежки съдебни дела, и че той е искал да използва Лиса Мари, за да подобри публичния си имидж.

„Той се ожени за нея в момент, когато отчаяно имаше нужда от добър PR, който да го представи като желан хетеросексуален мъж. Едно е да водиш съдебни битки по обвинения в блудство с деца – от това няма как да излезеш добре. Но снимки на него с дъщерята на Елвис, носеща огромния диамантен годежен пръстен, който ѝ беше поръчал? Това вече беше чисто злато“, пише Присила.

Лиса Мари за пръв път среща Джексън като дете, а години по-късно отново се свързват, след като той ѝ се обажда точно когато избухнали обвиненията за сексуално насилие.

„Мисля, че точно така я примами в началото. Тя изпитваше съжаление към него и, естествено, вярваше в неговата невинност. Никой не иска да приеме подобни обвинения срещу човек, когото познава. Те започнаха да си говорят по телефона редовно и тя постепенно се въвлече. Майкъл беше манипулативен мъж, а аз мисля, че той отдавна я беше набелязал, преди тя да осъзнае какво се случва“, казва Присила.

По думите на Присила „детската невинност“, която Джексън излъчваше, била просто част от маската му. Затова тя директно повдигнала въпроса пред Лиса Мари. Дъщеря ѝ обаче не я послушала, въпреки че, както твърди Присила, още в началото била осъзнала, че публичният образ на Джексън е различен от истинското му лице.

„Това я притесняваше, но не го прие като сигнал за опасност“, пише Присила.

Когато Джексън казал на Лиса Мари, че иска деца от нея, Присила отново била убедена, че става дума за поредния PR ход.

„Чудех се защо така бърза. Не вярвах на мотивите му. За него едно дете щеше да бъде доказателство за мъжественост. И не можех да спра да се питам дали всъщност не искаше да има внук на Елвис“, допълва още бившата съпруга на Елвис.

Присила твърди още, че Лиса Мари ѝ споделила как Джексън я заплашвал, че ако тя не иска да има деца, ще го направи с Деби Роу. Джексън по-късно наистина се жени за Роу и има с нея две деца – Принс и Парис.

„О, Боже. Огромен червен флаг. Слава Богу, че Лиса се съгласи с мен, че е по-добре да изчакат. Попитах я дали имат физическа връзка. Като толкова много други хора, и аз не бях сигурна“, пише Присила.

Според думите ѝ Лиса Мари отговорила, че имат. Най-голямото ѝ оплакване обаче било, че почти никога не го виждала, въпреки че са женени – той изчезвал за дни без никакво обяснение.

„Беше много странна връзка. Лиса беше нещастна. Майкъл никога не беше наоколо. Тя знаеше, че понякога, когато изчезва, той е на ранчото си с децата. И това я измъчваше – че предпочита тях пред нея. Мисля, че в крайна сметка обвиненията започнаха да я разяждат отвътре“, казва Присила.

В крайна сметка бракът приключил след две години, защото Лиса Мари „просто не издържала повече“, пише още тя.

„Обади ми се, за да ми каже, че иска развод. Започнала да усеща, че бракът е нагласен. Че той не иска да бъде с нея – а с дъщерята на Елвис Пресли. Ако наистина искаше да е с нея, нямаше да отсъства през по-голямата част от брака им“, споделя тя.

На 18 януари 1996 г., когато Лиса Мари подала молба за развод, Присила „буквално можела да чуе как Елвис въздъхва с облекчение“.

Майкъл Джексън умира през 2009 г. на 50 години от остра интоксикация с пропофол, а Лиса Мари – през 2023 г. на 54 години от сърдечен арест. Преди брака с него, тя вече била омъжена за музиканта Дани Кийо, от когото има две деца – Райли (36) и Бенджамин, който се самоуби на 27-годишна възраст. След развода си с Джексън, Лиса Мари се омъжва за актьора Никълъс Кейдж за две години, а по-късно за музиканта Майкъл Локууд, от когото има близначки – Харпър и Финли, днес на 16 години. С Локууд се развеждат през 2021 година.