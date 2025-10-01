IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Саркози го чака затвор, а съпругата му Карла Бруни се усмихва на ревю на Saint Laurent

Сред другите звезди на модното шоу в Париж бяха Зоуи Кравиц, Кейт и Лила Мос, Мадона и Лурдес, Хейли Бийбър и др.

01.10.2025 | 15:16 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейт Мос и дъщеря ѝ Лила, Мадона и дъщеря ѝ Лурдес Леон, супермоделите от 90-те Карла Бруни, Ева Херцигова и Линда Еванджелиста, актуалните звезди Чарли XCX, Зоуи Кравиц и Хейли Бийбър бяха само част от звездите, които уважиха ревюто на Saint Laurent.

Модното шоу даде началото на Седмицата на модата в Париж вчера по един наистина бляскав начин.

Демонстрирайки уменията си на модел, Кейт се представи с черна минирокля тип сако до средата на бедрата ѝ, при пристигането си за ревюто във френската столица.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

карла бруни саркози
