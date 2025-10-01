Саркози го чака затвор, а съпругата му Карла Бруни се усмихва на ревю на Saint Laurent

Кейт Мос и дъщеря ѝ Лила, Мадона и дъщеря ѝ Лурдес Леон, супермоделите от 90-те Карла Бруни, Ева Херцигова и Линда Еванджелиста, актуалните звезди Чарли XCX, Зоуи Кравиц и Хейли Бийбър бяха само част от звездите, които уважиха ревюто на Saint Laurent.

Модното шоу даде началото на Седмицата на модата в Париж вчера по един наистина бляскав начин.

Демонстрирайки уменията си на модел, Кейт се представи с черна минирокля тип сако до средата на бедрата ѝ, при пристигането си за ревюто във френската столица.

Източник: Tialoto.bg