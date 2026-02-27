IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хижа "Петрохан" е продадена на Калушев в необичайно къс срок

От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време

27.02.2026 | 18:58 ч. 5
"Разгледахме внимателно документите за хижа "Петрохан". През ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажба на този имот на въпросната фондация (НАКЗТ, бел. ред.). Какви са мотивите към момента не знаем", каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на въпрос по казуса "Петрохан-Околчица".

"Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, яснота няма", каза той.

"Виждаме заповед за продажба за този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок. Бих казал, необичайно къс срок. От друга страна, ИАГ се е държала изключително професионално през цялото време, правили са проверки и предписания са издавали, така че в техните действия и умисъл от 2022 г. насам ние нямаме абсолютно никакви съмнения", каза Христанов.

"Цената на хижата е опредена по наредба, но определянето на цената обикновено е тривиален и бюрократичен процес", допълни служебният министър.

