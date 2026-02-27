“Училище на годината” за 2025 г. голямата награда спечели ПГ “Велизар Пеев” – Своге

На тържествена церемония в Университета по застраховане и финанси (УЗФ), бяха връчени Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

Националният конкурс се организира за трета поредна година от УЗФ, Синдиката на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ). Състезанието се проведе в периода 13.10.2025 г. - 31.01.2026 г.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

В своето приветствие към участниците в конкурса, ректорът на УЗФ чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев подчерта, че УЗФ има особена връзка със средното образование. “Това е една специфична мисия, със съдействието на председателя на СБУ д-р Янка Такева и на председателя на НАПИ д-р Илинка Патърова, и тя е свързана с това да бъдем мост между средното и висшето образование по икономика. Това ни дава самочувствието да бъдем организатори на този конкурс, който да отличи онези училища, директори и конкретни учители, които имат най-голям принос в развитието на този тип сътрудничество и на средното образование по икономика”, отбеляза проф. Велчев. Той благодари на участниците и пожела успех на всички, които предстои да бъдат наградени. “Надявам се, че все повече учители по икономика ще показват новаторство и развитие в начина, по който преподават, за да може при нас да идват все по-подготвени студенти”, заяви проф. Велчев.

Председателят на СБУ д-р Янка Такева отбеляза, че УЗФ и СБУ организират от няколко години съвместно този конкурс, а целта е учителите по икономика да почувстват уважение и отношение от нашите институции, като им даваме висока оценка за тяхната работа в българското училище. Тя добави, че от години работят за финансовата и икономическата грамотност на учениците заедно с преподавателите от УЗФ. В университета се подготвят най-добрите икономисти, които работят в българското образование и в различните сектори на икономиката. “Благодаря на проф. Велчев за всички тези обучения и квалификации, които са безплатни за учителите. УЗФ дава своя дан, за да могат българските ученици да получат най-добрите знания от своите учители, които минават в УЗФ на квалификация”, подчерта д-р Такева.

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска поздрави организаторите и участниците от името на служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов.

“Такива престижни награди, такава професионална работа, могат да се правят само от хора, които имат наистина своя доказан авторитет и професионализъм, каквито са организаторите на този конкурс. Училища, професии, професионални направления и профили има много, но училищата и паралелките с икономически профили служат за модели за тази финансова и икономическа грамотност, от която се нуждае всяко училище и всеки ученик”, подчерта зам.-министър Михалевска. “Пожелавам ви да продължавате не само с иновациите и с усърдието във вашата работа, а да вярвате, че правите толкова смислени и стойностни неща, че сте модел за подражание в цялата образователна система и за всички нас”, отбеляза Михалевска.

Председателят на НАПИ д-р Илинка Патърова приветства участниците, като подчерта, че учителите със своята работа изграждат поколението, което ще взема управленски решения в бизнеса и обществените процеси с разум и морал. “Скъпи ученици, вие сте доказателството, че икономиката е в добри ръце. Вашият стремеж към развитие показва, че успехът не е случайност, а е плод на труд, дисциплина и ясни цели”, заяви д-р Патърова.

В категория “Училище на годината” за 2025 г. голямата награда спечели ПГ “Велизар Пеев” – гр. Своге. Наградата, плакет и грамота, беше връчена от зам.-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска. В тази категория бяха присъдени и две специални награди на училища.

Първата специална награда отиде при ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище. Тя беше връчена от гл. ас. д-р Никола Димитров, и.д. заместник-ректор на УЗФ.

Втората специална награда спечели Варненската търговска гимназия “Георги С. Раковски”. Тя беше връчена от д.ик.н Янка Такева.

В категория “Учител на годината” за 2025 г. бяха връчени три големи равностойни награди. Първата награда спечели Ели Русева, старши учител, НФСГ – София, а отличието й връчи ректорът на УЗФ чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Втората голяма награда спечели Румяна Витньова, старши учител, СУ “Козма Тричков”, гр. Враца, а наградата й беше връчена от д-р Такева.

Третата голяма награда отиде при Анелия Бачева, старши учител, ПГИ “Иван Илиев” – гр. Благоевград. Връчи я гл. ас. д-р Никола Димитров.

Те получиха парични награди в размер на 500 евро, отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма в УЗФ, плакет и грамота.

В тази категория бяха връчени и три специални награди на учители, показали високи резултати през 2025 г. Те бяха наградени с грамота и отстъпка от 15% при записване на магистърска или докторска програма в УЗФ.

Първата специална награда спечели Антония Йонкова-Петкова, главен учител, НТБГ – София. Връчи я гл. ас. д-р Никола Димитров.

Втората специална награда спечели Катя Бойкова, старши учител, Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев. Тя беше наградена от д-р Илинка Патърова.

Третата специална награда спечели Златин Вълчев, старши учител, Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Варна. Той получи отличието си от проф. д.н. Мариела Деливерска, научен секретар на УЗФ.

В категория “Директор на годината” за 2025 г. голямата награда беше присъдена на Лилия Тодорова, директор на 108 СУ “Никола Беловеждов”, гр. София. Тя беше наградена от ректора на УЗФ проф. Борис Велчев с парична награда в размер на 1000 евро, отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ, плакет и грамота. В тази категория бяха връчени и две специални награди на изявени директори.

Първата специална награда спечели Емил Терзийски, директор на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев”, гр. Сандански, а отличието му връчи д-р Такева.

Втората специална награда отиде при Веселин Бързанов, директор на ПТГ “Никола Вапцаров” – гр. Самоков. Тя му беше връчена от проф. д.н. Мариела Деливерска.

В категория Ученик на годината за 2025 г. бяха връчени три големи равностойни награди. Тримата големи победители получиха 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на УЗФ за първата година, плакети и грамоти.

Първата награда спечели Иван Георгиев, ученик 12 клас, НФСГ, гр. София. Отличието му връчи гл. ас. д-р Никола Димитров.

Втората голяма награда отиде при Елиф Шакир, ученичка 12 клас, Национална търговска гимназия - гр. Пловдив. Тя беше наградена от доц. д-р Виктория Гацова, декан на академичната програма на УЗФ.

Третата голяма награда спечели Лидия Петрова, ученичка 12 клас, 108 СУ Никола Беловеждов, гр. София. Наградата й връчи д-р Никола Димитров.

В тази категория бяха връчени и три специални награди на ученици. Те получиха 30% отстъпка за първата година при записване в бакалавърските програми на УЗФ и грамоти.

Първата специална награда отиде при Ибрахим Шакир, ученик 12 клас, ПГ “Петко Славейков”, гр. Якоруда. Тя му беше връчена от проф. Деливерска.

Втората специална награда спечели София Стоилова, ученичка 12 клас, НТБГ – София. Отличието й връчи доц. д-р Виктория Гацова.

Третата специална награда спечели Мелиса Амдиева, ученичка 12 кл., ПТГ “Никола Вапцаров”, гр. Самоков. Награди я д-р Илинка Патърова.

В третото издание на конкурса взеха участие над 60 учители, ученици от 11 и 12 клас, директори и училища. Победителите в 4-те категории бяха определени от Комисия, съставена от преподаватели, учители и експерти от УЗФ, СБУ и НАПИ, с председател доц. д-р Джеймс Йоловски от УЗФ.

На церемонията присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието РУО в София-град д-р Елеонора Лилова, началници на РУО от страната, учители, директори, ученици, преподаватели, експерти.

Третият национален конкурс за Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г. се организира с подкрепата на А1, генерален спонсор, „Асарел-Медет“ АД, „ДПМ Металс“ и „Геотехмин“ ООД, основни спонсори.

Медийни партньори на събитието са БТА, Bloomberg TV Bulgaria, Investor.bg, Dnes.bg, Az-jenata и в. „Учителско дело“.