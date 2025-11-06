Мили Боби Браун говори за родителството с Джейк Бон Джоуви

Мили Боби Браун за първи път разказа откровено за прехода си към майчинството.

Звездата от „Stranger Things“, която е едва на 21 години, позира за декемврийската корица на British Vogue и даде първото си интервю след като обяви, че с 23-годишния си съпруг Джейк Бон Джоуви са осиновили момиченце на 21 август.

„Това е едно красиво, невероятно пътешествие — тя вече ни научи на толкова много. Промяната в гледната точка е огромна. Малките неща в живота стават безкрайно по-ценни. Дните ни са изпълнени с гушкане, смях и любов. Просто безкрайна радост“, споделя актрисата пред изданието.

Звездата от „Енола Холмс“ („Enola Holmes“) разкрива още, че тя и съпругът ѝ — синът на рок легендата Джон Бон Джоуви — си поделят родителските задължения напълно равностойно.

„Всичко при нас е 50 на 50. Затова съм толкова благодарна, че вървим заедно през този живот — той е невероятен баща“, казва тя. В интервюто Браун признава и че мечтае за голямо семейство: „И аз, и той сме от по четири деца. Наистина искам голямо семейство. Не виждам особена разлика между това да имаш свое дете и да осиновиш — любовта е една и съща.“

На 21 август Мили и Джейк споделиха в Instagram, че са станали родители.

„Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Безкрайно сме развълнувани да започнем тази красива нова глава от живота си в мир и лично пространство. И така станахме трима“, написаха те.

След като новината за осиновяването се разпространи, източник, близък до двойката, разказа пред People, че Браун отдавна е говорела за желанието си да създаде семейство млада — още преди да се омъжи за Бон Джоуви през май 2024 година.

„Тя е толкова млада, но толкова целеустремена. И има огромно сърце. Няма никакво съмнение, че ще бъде чудесна майка. Всичко, с което се захване, го прави с пълна отдаденост", казва източникът.

Според него двамата вече са изградили уютен семеен живот в Джорджия.

"Тя обожава фермата си — това ще е прекрасно място, където детето им ще расте. Още преди да се оженят, Мили често говореше, че иска да стане млада майка, а Джейк винаги беше на същата вълна. Те наистина вървят в това заедно“, допълва запознатият.